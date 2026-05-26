Hai học viên NEU giành Quán quân hackathon quốc tế, nhận cơ hội học tập và làm việc tại Đức

Sau 10 tuần tham gia huấn luyện và phát triển ý tưởng, đội "Phanh" gồm anh Nguyễn Hoàng Anh và chị Đinh Hà Phương đã vượt qua nhiều đội thi đến từ Việt Nam và Ấn Độ để giành Quán quân Thử thách số III tại SEPT Innovation Challenge 2026.

Hành trình 10 tuần và chiến thắng đáng tự hào

Anh Nguyễn Hoàng Anh và chị Đinh Hà Phương là hai học viên Cao học ngành Hệ thống Thông tin Quản lý của Đại học Kinh tế Quốc dân. Cả hai cùng thành lập đội "Phanh" và tham gia SEPT Innovation Challenge 2026 – một cuộc thi đổi mới sáng tạo quốc tế hướng tới việc giải quyết các bài toán thực tế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đức.

SEPT Innovation Challenge 2026 là cuộc thi đổi mới sáng tạo quốc tế do SEPT Competence Center, Đại học Leipzig phối hợp cùng GIZ và DAAD thực hiện.

Theo thông tin từ Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Hướng nghiệp - NEU, cuộc thi năm nay thu hút học viên đến từ 8 trường đại học tại Việt Nam và Ấn Độ. Sau hành trình kéo dài 10 tuần với các khóa đào tạo về quản lý đổi mới sáng tạo và huấn luyện chuyên sâu, đội "Phanh" đã giành vị trí cao nhất trong Thử thách số III.

Đây là một thành tích đáng chú ý không chỉ với cá nhân hai học viên, mà còn với cộng đồng học viên trẻ Việt Nam đang theo đuổi các lĩnh vực công nghệ, quản trị và đổi mới sáng tạo.

Đề tài nghe "khó" nhưng rất gần với doanh nghiệp

Challenge III do công ty Invia Travel GmbH đặt ra với chủ đề "AI-Powered Sustainability Framework for Departmental Action", tạm dịch là Khung hành động phát triển bền vững dựa trên trí tuệ nhân tạo.

Anh Nguyễn Hoàng Anh, học viên Cao học ngành Hệ thống Thông tin Quản lý, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Nói một cách dễ hiểu, nhóm muốn dùng AI để giúp các phòng ban trong doanh nghiệp biết nên làm gì để biến mục tiêu phát triển bền vững thành hành động cụ thể. Thay vì để phát triển bền vững chỉ là những khẩu hiệu lớn ở cấp chiến lược, giải pháp của đội "Phanh" hướng tới việc đưa các gợi ý vào từng tình huống công việc.

Ví dụ, với một nhân sự marketing, hệ thống có thể hỗ trợ đưa ra hướng dẫn nên làm – không nên làm khi xây dựng thông điệp liên quan đến môi trường hoặc phát triển bền vững. Với các bộ phận khác, hệ thống có thể gợi ý hành động phù hợp với vai trò, bối cảnh và mức độ sẵn sàng của nhân sự ở các phòng ban.

Chị Đinh Hà Phương, học viên Cao học ngành Hệ thống Thông tin Quản lý, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Điểm thú vị là nhóm không chọn cách xây dựng một nền tảng quá phức tạp, mà phát triển một hệ thống khung tư vấn, có sự hỗ trợ của AI, dễ hiểu và có khả năng ứng dụng vào công việc thực tế.

Từ giảng đường NEU đến doanh nghiệp Đức

Với vị trí Quán quân ở Thử thách số III, anh Nguyễn Hoàng Anh và chị Đinh Hà Phương sẽ nhận được phần thưởng là chuyến đi học tập và làm việc kéo dài 4 tuần tại Đức từ tháng 7 đến tháng 8/2026.

Trong hành trình này, hai học viên sẽ tham gia Campus 2 Career Summer School, đồng thời có cơ hội trực tiếp làm việc cùng đối tác Invia Travel GmbH để tiếp tục phát triển và hiện thực hóa giải pháp.

Anh Nguyễn Hoàng Anh cùng đội "Phanh" phát triển giải pháp AI hỗ trợ hành động phát triển bền vững.

Chiến thắng của đội "Phanh" là minh chứng cho thế hệ trẻ Việt Nam hoàn toàn có thể tham gia giải quyết các bài toán quốc tế nếu có tư duy đúng, khả năng học hỏi nhanh chóng và tinh thần làm việc nghiêm túc.

Không chỉ là một cuộc thi, SEPT Innovation Challenge 2026 còn là hành trình giúp hai học viên tiếp cận cách doanh nghiệp quốc tế đặt vấn đề, cách phát triển một ý tưởng thành giải pháp và cách trình bày giá trị của công nghệ trong bối cảnh thực tế.

Chị Đinh Hà Phương cùng đội "Phanh" trong hành trình 10 tuầnphát triển giải pháp tại SEPT Innovation Challenge 2026.

Từ NEU đến sân chơi quốc tế, câu chuyện của anh Nguyễn Hoàng Anh và chị Đinh Hà Phương truyền cảm hứng cho những người trẻ đang theo đuổi công nghệ, quản trị và đổi mới sáng tạo: cơ hội toàn cầu có thể bắt đầu từ một bài toán rất cụ thể và một đội ngũ đủ quyết tâm để giải quyết nó đến cùng.