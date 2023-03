Hai điều giúp bạn có thể sống với tinh thần thoải mái

Mỗi người có một cách sống khác nhau. Người có lối sống tốt đẹp, nhân từ và nhận sự yêu thương, trân trọng từ người khác. Ngược lại cũng có một số người không buông bỏ được những tính cách xấu xa, suy nghĩ độc hại. Chính vì vậy, họ khó nhận được sự cảm thông và yêu thương từ người xung quanh.

Chúng ta đều quan tâm tới yếu tố may mắn trong cuộc sống đời thường. Thực chất vận may không đến từ của cải, vật chất. Bản thân mỗi người có thể tự tạo nên phúc khí cho mình qua cách suy nghĩ, lối sống. Nếu lĩnh ngộ được 2 chân lý sau đây, chắc chắn bạn sẽ sống với tinh thần thoải mái, trong sáng, tự do tự tại.

1. Bớt "buôn chuyện", học cách im lặng

Có biết bao thứ biến chuyển trong xã hội và bao câu chuyện cũng từ đó mà xuất hiện. Giữa những câu chuyện ấy chúng ta thường có thói quen bàn luận, thậm chí là đưa ra những cái nhìn phiến diện. Cộng thêm định kiến, bạn sẽ làm vấn đề trở nên nghiêm trọng và ngày càng phiến diện hơn.

Hãy học cách sống tối giản để buông bỏ những điều không thực sự cần thiết trong cuộc sống. Nếu như bạn có thời gian hãy chăm sóc bản thân, gia đình mình thật tốt. Tránh không can thiệp sâu vào những chuyện không liên quan tới cuộc sống của mình.

Học cách im lặng trong một vài trường hợp cũng là điều cần thiết. Im lặng đôi khi giúp bạn hiểu hơn về bản thân mình và cũng tránh xung đột đáng kể. Đặc biệt, im lặng cũng thể hiện bạn là người kín đáo, có suy nghĩ sâu sắc chứ không thích gì nói nấy.

“Năng nói năng mắc lỗi”, vì thế nên hãy cân nhắc từng câu chữ bạn nói ra tránh gây hiểu lầm. Đôi khi chỉ một câu nói sai cũng đủ làm tổn thương người khác nên bạn cần chú ý lời ăn tiếng nói của mình.

Khi sống tối giản, không tham sân si, cuộc sống của bạn trở nên nhẹ nhàng và bình an hơn. Khi đã có cuộc sống ngập tràn sự tích cực, chắc chắn phúc khí sẽ tăng cao, vận may kéo tới.

2. Học cách kiềm chế cảm xúc

Trên đời này ai cũng có cảm xúc, suy nghĩ riêng. Thế nhưng có kiềm chế được cảm xúc của mình hay không lại tùy vào mỗi người. Người kiềm chế cảm xúc tốt dễ nhận được sự bình yên trong cuộc sống hơn. Ngược lại, những cá thể không làm chủ được cảm xúc của mình thường sống trong sự dằn vặt, suy nghĩ.

Đọc 1 câu chuyện, tôi nhận thấy nếu kiềm chế được cảm xúc hậu quả đã không đáng tiếc đến vậy. Khi A vô tình đâm xe vào B, A ngỏ ý bồi thường, đền bù hư hỏng. Tuy nhiên, B lại rất nóng nảy, không ngừng chửi bới và xúc phạm đối phương. Sau 1 hồi, A không thể nhẫn nhịn và tiếp tục lên xe đâm thẳng vào xe đối phương lần nữa. Sau khi bình tĩnh lại, cả A và B đều thiệt hại nặng nề trong khi vấn đề có thể đã được giải quyết trong êm đẹp.

Có một câu nói rất đúng về kiểu người không kiềm chế được cảm xúc: “Con người sống trong thế giới này, nếu như cảm xúc của mình cũng không làm chủ được, cho dù cả thế giới thuộc về bạn bạn cũng sẽ phá hủy nó ngay thôi”.

Khi đã trưởng thành, chúng ta làm chủ cuộc sống của mình nhưng chỉ cần suy nghĩ sai lệch 1 chút đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới bản thân, tới các mối quan hệ… Vì vậy, càng lớn bạn càng cần sự tin tưởng và tôn trọng từ người xung quanh. Cách cư xử của bạn sẽ là yếu tố quyết định thái độ người khác dành cho bạn.

Nếu đã kiềm chế được cảm xúc, bạn sẽ sống trong một tâm trạng thoải mái, tự do tự tại. Cuộc sống này đã có rất nhiều điều phải lo lắng, suy tính, nên đừng làm quá mọi chuyện để bản thân có thể sống trong bình yên, hạnh phúc!

Nguồn: Aboluowang