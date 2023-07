Hai đêm Vietnam Beauty Fashion Fest 4 mãn nhãn quy tụ dàn Hậu đình đám qua bàn tay dàn dựng của tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam

Vietnam Beauty Fashion Fest 4 (VBFF 4) là chuỗi chương trình, kết hợp phần thi Người đẹp Thời trang thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss World Vietnam 2023. Năm nay, sự kiện được tổ chức liên tục hai đêm 16/7 và 17/7/2023 với chủ đề Beach Beauty và Calling in Love với tổng 6 BST đến từ các nhà thiết kế đình đám của showbiz Việt.



Tổng Đạo diễn Hoàng Nhật Nam - người đứng sau phần dàn dựng hoành tráng của sân khấu Vietnam Beauty Fashion Fest

Vietnam Beauty Fashion Fest 4 được Tổng Đạo diễn Hoàng Nhật Nam dàn dựng hết sức cầu kỳ. Sân khấu ngày 1 được lấy cảm hứng từ câu chuyện "sơn kỳ thuỷ tú", một bên là biển, một bên là núi rừng Hải Giang hùng vĩ.

Bên cạnh những phần trình diễn của dàn Hoa - Á hậu đình đám nhất nhì showbiz Việt, các BST còn được trình diễn bởi 40 thí sinh Vòng Chung kết Miss World Vietnam 2023. Qua đó, khán giả thấy rõ được sự trưởng thành trong nhan sắc, hình thể và thần thái của các thí sinh trong giai đoạn chạy nước rút. Đa số mỹ nhân Miss World Vietnam 2023 đều thể hiện được sự chuyên nghiệp, am hiểu tinh thần của từng BST. Để từ đó, mỗi màn trình diễn đều được các thí sinh thổi hồn qua từng bước đi và thần thái biểu diễn.

Chương trình mở màn với phần catwalk của người mẫu Quỳnh Anh và Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thuỷ, khép lại với phần trình diễn thần thái của Hoa hậu Trần Tiểu Vy.

Những trang phục với gam màu pastel ngọt ngào đến từ BST Ocean’s Soul của NTK Hà Thanh Việt đã tôn vinh châm ngôn sáng tạo trong làng thời trang nói riêng và nghệ thuật nói chung

Khác với vẻ đẹp ngọt ngào, quý phái của BST đầu tiên, BST Brilliant Charm đến từ nhà thiết kế Long NG mang màu sắc quyến rũ, sắc sảo hơn với những thiết kế được đính kết cầu kỳ. BST được thể hiện với hai first face: Á hậu Ngọc Thảo, Á hậu Ngọc Hằng và Hoa hậu Bảo Ngọc đảm nhận vai trò vedette. Đặc biệt, NTK Long NG mong muốn tôn lên sắc vóc của người con gái Việt Nam với những mẫu thiết kế form dáng cut out tinh tế phối với chất liệu mỏng rũ và có độ trong suốt để tạo nên âm hưởng thời trang mộc mạc nhưng vô cùng lấp lánh, quyến rũ.

Đặc biệt, ngày 1 của Vietnam Beauty Fashion Fest 4 còn được lồng ghép tinh tế phần thi "Người đẹp biển" nóng bỏng mà không làm mất đi chất thời trang của chương trình. Qua đó, top 40 thí sinh đã thể hiện sự tự tin trong từng bước catwalk và những đường nét hình thể quyến rũ, săn chắc. Chứng tỏ, các cô gái đã rất chăm chỉ và không ngừng nỗ lực tập luyện cho phần thi lần này.

Cũng tại đêm đầu tiên, danh hiệu Người đẹp Thể thao đã được trao cho thí sinh Bùi Thị Hồng Trang - SBD 188 và Top 5 Người đẹp Biển cũng đã lộ diện, gồm có: Phùng Thị Hương Giang - SBD 113, Bùi Khánh Linh - SBD 211, Đào Thị Hiền - SBD 064, Huỳnh Trần Ý Nhi - SBD 014 và Trần Thị Hồng Linh - SBD 142.

Đến với ngày thứ 2 - Calling in Love, Tổng Đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã biến quảng trường nhạc nước thành sân khấu với những thiết kế tinh tế của hoạ tiết và sắc xanh đậm chất biển cả. Ngày thứ hai được mở màn với BST Look At Me của NTK Lê Thanh Hoà. Với chất liệu chủ đạo là tweed, NTK Lê Thanh Hoà muốn tạo ra sự tương phản giữa sự sang trọng trong chất liệu cao cấp và phong cách trẻ trung, tươi mới của những mẫu thiết kế. Khơi gợi lên vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính xen lẫn sự quyến rũ, sang trọng của người con gái. BST được trình diễn bởi những "cặp kiếm Nhật" cuốn hút nhất Việt Nam: Hoa hậu Thanh Thuỷ, Hoa hậu Đỗ Hà và Hoa hậu Lương Thuỳ Linh.

Tiếp nối là màu sắc của những "mỹ nhân ngư" đến từ nhà mốt JoliPoli của NTK Phạm Đăng Anh Thư mang tên "Song of mermaid". Lấy ý tưởng từ nét đẹp cổ tích của mỹ nhân ngư nơi thuỷ cung huyền bí, từng mẫu dạ hội được trình diễn mang theo hơi thở đại dương với những hình ảnh mang tính biểu tượng của chiếc vây cá óng ánh, uyển chuyển theo từng bước đi. BST được mở màn bởi vẻ đẹp "thần tiên tỷ tỷ" của Á hậu Nguyễn Phương Nhi và thần thái cuốn hút từ Miss World Vietnam 2022 - Huỳnh Nguyễn Mai Phương.

Màn trình diễn thứ 3 là BST Slow Dance đến từ thương hiệu The Soul. Á hậu Trịnh Thuỳ Linh và Á hậu Ngọc Hằng là những cái tên đảm nhận hai vị trí first face, vedette quan trọng trong BST này.

Và cuối cùng, khép lại hai đêm thời trang hoành tráng, BST "Hơi thở của gió" từ NTK Hoàng Minh Hà và Tổng Đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã khiến giới mộ điệu phải xuýt xoa bởi sự kết hợp hoàn mỹ giữa thời trang và nghệ thuật. Bộ ba Á hậu Ngọc Hằng, Á hậu Tuyết Như và Siêu mẫu Châu Á Quỳnh Anh đã có phần mở màn bắt mắt trong những trang phục được cắt dập 3D và xử lý chất liệu thủ công tỉ mỉ. Đặc biệt, phần trình diễn trên nước tựa nữ hoàng của Hoa hậu Bảo Ngọc đã mang đến cho chương trình một màn kết đẹp mỹ mãn.

Đáng chú ý, trong ngày 2 của Vietnam Beauty Fashion Fest 4, ca sĩ Will và Hoa hậu Thuỳ Tiên đã trở thành King & Queen của chuỗi sự kiện. Đặc biệt, giải thưởng Người đẹp Thời trang đã lộ diện là thí sinh Huỳnh Trần Ý Nhi - SBD 014 đến từ Bình Định. Cô cũng là Hoa hậu vừa đăng quang Miss World Vietnam 2023 trong đêm Chung kết diễn ra vào ngày 22/7 vừa qua.