Hai chiếc iPhone giảm giá, đáng mua nhất hiện nay

Hai chiếc iPhone này đang được bán với mức giá tốt hơn đáng kể, mở ra cơ hội sở hữu máy với chi phí tiết kiệm hơn.

Thị trường iPhone tại Việt Nam đang ghi nhận đợt điều chỉnh giá trên diện rộng đối với dòng iPhone 17. Khảo sát tại Thế Giới Di Động, FPT Shop và Di Động Việt cho thấy các phiên bản 256GB của iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đều được bán thấp hơn giá niêm yết ban đầu.

Trong đó, iPhone 17 bản tiêu chuẩn có mức giảm tỷ lệ cao nhất, còn iPhone 17 Pro Max ghi nhận mức giá thấp hơn giá gốc gần 4 triệu đồng tại một số hệ thống.

Theo bảng giá được các nhà bán lẻ công bố, iPhone 17 256GB hiện có giá 25,49 triệu đồng tại Thế Giới Di Động và FPT Shop. Di Động Việt đưa ra mức giá thấp hơn 100.000 đồng, còn 25,39 triệu đồng.

iPhone 17 và iPhone 17 Pro đang có giá tốt tại nhiều hệ thống bán lẻ. (Ảnh: YouTube)

Với iPhone 17 Pro 256GB, người dùng cần chi 31,99 triệu đồng nếu mua tại Thế Giới Di Động hoặc FPT Shop. Trong khi đó, Di Động Việt đang bán mẫu máy này với giá 31,79 triệu đồng.

Ở phân khúc cao cấp, iPhone 17 Pro Max 256GB được niêm yết ở mức 34,99 triệu đồng tại Thế Giới Di Động và FPT Shop. Di Động Việt có giá bán 34,39 triệu đồng, thấp hơn 600.000 đồng so với hai hệ thống còn lại.

So với mức giá Apple từng công bố tại Việt Nam, iPhone 17 256GB đã giảm từ 28,99 triệu đồng xuống còn khoảng 25,39-25,49 triệu đồng. Khoản tiết kiệm tương ứng khoảng 3,5-3,6 triệu đồng.

iPhone 17 Pro 256GB có giá khởi điểm 34,99 triệu đồng, hiện thấp hơn khoảng 3-3,2 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max 256GB giảm từ 37,99 triệu đồng xuống còn 34,39-34,99 triệu đồng, tương đương mức chênh lệch 3-3,6 triệu đồng.

Xét theo tỷ lệ giảm được các hệ thống công bố, iPhone 17 đang giảm khoảng 12%. Mức giảm của iPhone 17 Pro dao động 8-9%, còn iPhone 17 Pro Max ở khoảng 7-9%.

Khoảng cách giá giữa các đại lý hiện không quá lớn. Vì vậy, ngoài giá bán trực tiếp, người mua có thể cân nhắc thêm các chương trình thu cũ đổi mới, ưu đãi thanh toán và quà tặng đi kèm để xác định nơi mua có lợi hơn.

Khi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max xuất hiện, sự quan tâm của thị trường dần chuyển sang thế hệ mới. Theo thông tin được công bố trong tháng 10, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max cũng đã được gỡ khỏi danh mục bán trực tiếp trên Apple Store Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, lượng hàng còn lại tại các đại lý có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá bán. Nếu nguồn cung vẫn dồi dào, nhà bán lẻ có thêm dư địa triển khai khuyến mãi để giải phóng hàng tồn. Ngược lại, khi một số phiên bản màu sắc hoặc dung lượng trở nên khan hiếm, ưu đãi có thể thu hẹp và người mua không còn nhiều lựa chọn.

Khoảng cách giá giữa hai thế hệ cũng là yếu tố khiến iPhone 17 series tiếp tục thu hút người dùng. iPhone 18 Pro có giá khởi điểm 38,99 triệu đồng tại Việt Nam, cao hơn khoảng 7 triệu đồng so với giá bán 31,99 triệu đồng của iPhone 17 Pro 256GB tại một số hệ thống.

Với những người ưu tiên trải nghiệm iOS, hiệu năng và hệ thống camera của dòng iPhone cao cấp nhưng không nhất thiết phải sở hữu phiên bản mới nhất, khoản chênh lệch này có thể đủ sức ảnh hưởng đến quyết định mua sắm.

Trong nhóm sản phẩm đang giảm giá, iPhone 17 phù hợp với người dùng muốn tiết kiệm chi phí nhưng vẫn cần một chiếc iPhone thuộc thế hệ mới. Mức giá khoảng 25,4 triệu đồng giúp mẫu máy này dễ tiếp cận hơn so với thời điểm mới lên kệ, đồng thời giữ lại một phần ngân sách cho phụ kiện hoặc các nhu cầu khác.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro hướng đến người dùng có nhu cầu cao hơn về camera và các tính năng phục vụ công việc, sáng tạo nội dung. Với giá khoảng 31,8-32 triệu đồng, mẫu máy này có thể là lựa chọn đáng chú ý đối với những người muốn sở hữu dòng Pro nhưng không muốn chi gần 39 triệu đồng cho thế hệ kế nhiệm.