Muốn mua iPhone Duo, khách Việt phải đặt cọc tới 30 triệu đồng

iPhone Duo mở đặt hàng tại Việt Nam từ ngày 16/10, với mức cọc lên tới 30 triệu đồng tại nhiều hệ thống bán lẻ, cao hơn đáng kể so với các thế hệ iPhone trước.

iPhone Duo sẽ chính thức mở đặt hàng tại Việt Nam từ ngày 16/10 thông qua Apple Store Online và các hệ thống bán lẻ ủy quyền. Đáng chú ý, người dùng muốn giữ suất mua sản phẩm tại nhiều hệ thống sẽ phải đặt cọc tới 30 triệu đồng.

Theo thông tin trên website Thế Giới Di Động, khoản tiền cọc dành cho iPhone Duo được ấn định ở mức 30 triệu đồng. Một số hệ thống bán lẻ khác cũng áp dụng chính sách tương tự, cho thấy đây đang là mức đặt cọc được triển khai tại nhiều đơn vị phân phối trong đợt mở bán lần này.

So với mức cọc khoảng 1 triệu đồng thường thấy ở những đợt mở bán iPhone trước đây, số tiền khách hàng cần chuẩn bị đã tăng lên đáng kể. Điều này đồng nghĩa người dùng phải cân nhắc kỹ hơn trước khi đăng ký, nhất là khi thời điểm nhận máy và khả năng đáp ứng đơn hàng vẫn là những yếu tố quan trọng đối với sản phẩm mới.

iPhone Duo dự kiến mở đặt hàng tại Việt Nam từ ngày 16/10, với mức cọc lên tới 30 triệu đồng tại nhiều hệ thống bán lẻ. (Ảnh chụp màn hình)

Lượng người quan tâm đến iPhone Duo tại Việt Nam đang ở mức đáng chú ý. Tính đến sáng 14/10, Thế Giới Di Động ghi nhận gần 20.000 lượt đăng ký nhận thông tin đặt hàng sản phẩm. Trước đó, hệ thống này cho biết đã có 160.000 đơn đặt cọc đối với iPhone 18 Pro series.

Tuy nhiên, số lượt đăng ký giữ chỗ không nhất thiết phản ánh chính xác nhu cầu mua thực tế. Khi chi phí đặt cọc thấp, một khách hàng có thể đăng ký tại nhiều hệ thống để tăng cơ hội nhận máy sớm, nhưng cuối cùng chỉ hoàn tất giao dịch tại một địa điểm.

Tình trạng này có thể khiến các nhà bán lẻ gặp khó khăn trong việc xác định sức mua thực tế và lên kế hoạch phân bổ hàng hóa. Đặc biệt, nếu nguồn cung trong giai đoạn đầu không dồi dào, lượng đơn đăng ký vượt quá nhu cầu thực có thể làm sai lệch dự báo, ảnh hưởng đến việc điều phối máy giữa các hệ thống.

Việc nâng mức cọc lên 30 triệu đồng được kỳ vọng sẽ khiến khách hàng cân nhắc kỹ hơn trước khi đăng ký. Khi phải bỏ ra một khoản tiền lớn, người mua sẽ ít có động lực giữ chỗ tại nhiều nơi chỉ để dự phòng, qua đó giúp các nhà bán lẻ xác định nhu cầu sát thực tế hơn.

Không chỉ Thế Giới Di Động, nhiều hệ thống bán lẻ khác cũng áp dụng mức cọc tương tự đối với sản phẩm này. Điều đó cho thấy khoản đặt cọc 30 triệu đồng không phải chính sách riêng lẻ của một nhà bán lẻ, mà đang được nhiều đơn vị áp dụng trong đợt mở bán iPhone Duo.

iPhone Duo là mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, được kỳ vọng đánh dấu bước chuyển mới của hãng trong phân khúc smartphone gập, cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm đến từ Samsung. (Ảnh: The Verge)

Với mức cọc này, người dùng sẽ phải chuẩn bị một khoản tiền đáng kể ngay từ khi đăng ký mua hàng, thay vì chỉ cần chi một số tiền nhỏ để giữ chỗ như trước.

Mức đặt cọc 30 triệu đồng có thể khiến nhiều khách hàng bất ngờ, song chính sách này được cho là nhằm hạn chế tình trạng đặt chỗ thiếu nghiêm túc, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung iPhone Duo ở giai đoạn đầu có thể không đáp ứng toàn bộ nhu cầu thị trường.

Ở những đợt mở bán iPhone trước đây, khoản cọc khoảng 1 triệu đồng giúp người dùng dễ dàng đăng ký giữ suất mua máy. Tuy nhiên, mức cọc thấp cũng tạo điều kiện để một khách hàng đăng ký tại nhiều hệ thống bán lẻ cùng lúc nhằm tăng cơ hội nhận máy sớm, sau đó chỉ lựa chọn một nơi để hoàn tất giao dịch.

Việc nâng tiền cọc lên 30 triệu đồng được kỳ vọng sẽ hạn chế tình trạng này. Khi phải bỏ ra một khoản tiền lớn, khách hàng sẽ có xu hướng cân nhắc kỹ hơn trước khi đăng ký, đồng thời giảm động lực giữ chỗ tại nhiều hệ thống cùng lúc.

Đối với nhà bán lẻ, khoản cọc cao cũng có thể giúp sàng lọc nhóm khách hàng có nhu cầu mua thực sự, qua đó hỗ trợ việc dự báo sức mua và lên kế hoạch phân bổ hàng trong giai đoạn đầu mở bán.