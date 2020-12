Hà Tăng khoe ảnh con gái 3 tuổi "bắn" tiếng Anh vèo vèo, chỉ vài câu nói mà được khen "dẻo miệng" quá!

Sau khi kết hôn với ông xã Louis Nguyễn và có hai nhóc tỳ xinh xắn, Hà Tăng hạn chế tham gia các sự kiện giải trí nhưng vẫn nhận nhiều sự quan tâm từ công chúng. Cô cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh gia đình trên trang cá nhân, dù không bao giờ chụp cận mặt 2 con.

Mới đây, Hà Tăng đã chia sẻ loạt hội thoại nói chuyện với con gái 3 tuổi tên Chloe. Cô đã đưa con gái đi chơi và đi học, nhưng đặc biệt lúc nào 2 mẹ con cũng dùng tiếng Anh với nhau. Có thể thấy cô bé có khả năng ngoại ngữ khá lưu loát, còn dùng từ lóng để trêu mẹ.

Thông qua khoảnh khắc chơi đùa với mẹ, bé Chloe còn thể hiện tình cảm với mẹ mình khi tâm sự: "I'm happy that you are home" hay hài hước chia sẻ lý do chạy nhanh là do... "con đã gần 4 tuổi rồi!".

Những mẩu đối thoại vui giữa Hà Tăng và con gái 3 tuổi (Ảnh chụp màn hình)

Được biết, gia đình chồng Hà Tăng sử dụng tiếng Anh nên các con của nàng ngọc nữ dù nhỏ đã thành thạo ngôn ngữ này. Cô cũng dành thời gian dạy con tiếng Việt để không bị quên tiếng mẹ đẻ.

Dù bận rộn nhưng vợ chồng Hà Tăng vẫn tranh thủ dạy con, như cùng tham gia việc làm bánh, nấu ăn, hái rau hay hái quả. Việc này không chỉ khiến các bé chủ động giúp gia đình, mà còn học được nhiều kỹ năng sống.

Nhờ vậy, 2 con cô đã sớm phát triển hơn các trẻ em cùng trang lứa như cô út Chloe đã biết đọc, biết viết bảng chữ cái còn cậu cả 4 tuổi lại chững chạc ra trò, thường xuyên phụ gia đình chăm em.