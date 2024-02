Hà Tăng chia sẻ ảnh với quý tử đầu lòng, còn nhắn nhủ cực tình cảm

Vào ngày 17/2, Hà Tăng đã đăng tải hình ảnh mới trên mạng xã hội. Người đẹp sinh năm 1986 chia sẻ khoảnh khắc cùng con trai Richard (con trai cả) ngồi trên thuyền. Trong bức hình, Hà Tăng và quý tử đều nở nụ cười rất tươi.

Bà xã Louis Nguyễn còn nhắn nhủ tình cảm tới con trai Richard: "My firstborn, my friend, and my greatest source of happiness. I am beyond blessed to have you in my life, and I will forever treasure the special bond we share. Mẹ yêu con" (Tạm dịch: Con đầu lòng của tôi, người bạn của tôi và là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi. Mẹ may mắn khi có con trong đời và mẹ sẽ mãi mãi trân trọng sự gắn kết đặc biệt mà chúng ta dành cho nhau. Mẹ yêu con). Bài đăng này của Tăng Thanh Hà đã nhận về nhiều sự quan tâm, được gần 6.000 lượt tương tác.

Tăng Thanh Hà chia sẻ hình ảnh bên con trai đầu lòng trên mạng xã hội

Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn chính thức công khai tình cảm vào năm 2009. Sau nhiều năm bên nhau, cả hai đã tổ chức hôn lễ tại thánh đường ở Manila (Philippines) - quê hương Louis Nguyễn. Sau khi kết hôn, Tăng Thanh Hà gần như rút hoàn toàn khỏi showbiz, cô tập trung cho việc kinh doanh và chăm sóc gia đình nhỏ.

Cuộc sống kín tiếng của Tăng Thanh Hà nhận được nhiều sự quan tâm của netizen. Sau hơn 10 năm kết hôn, Tăng Thanh Hà đã sinh 3 thiên thần nhỏ, con trai đầu lòng vào năm 2015, con gái vào năm 2017 và cậu con trai út vào năm 2021. Dù không còn hoạt động nhiều trong showbiz nhưng cái tên Tăng Thanh Hà vẫn nhận được sự quan tâm.