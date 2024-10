Những ngày gần đây, ô nhiễm không khí tại Hà Nội vẫn đang ở mức báo động, đặc biệt là trong thời điểm mùa gặt.

Theo ghi nhận, dọc các cánh đồng, không khó để tìm thấy những điểm đốt rơm rạ. Sau giờ nghỉ trưa, khi trời hanh khô và nóng nhất, người dân bắt đầu đốt. Một số người cho rằng đây là phương pháp nhanh gọn để dọn dẹp rơm rạ, mặc dù có thể gây hại cho sức khỏe.

Khi được hỏi về sự độc hại của khói từ việc đốt rơm, nhiều người tỏ ra thờ ơ. Họ cho rằng việc đốt này là cần thiết để máy móc hoạt động hiệu quả trong vụ mùa mới. Tuy nhiên, việc đốt rơm rạ này lại làm chất lượng không khí ngày càng xấu đi.

Hà Nội vào mùa ô nhiễm không khí - VTV.VN

Vụ gặt sẽ là thời kỳ cao điểm của vấn đề quản lý đốt rơm rạ. Trong những năm vừa qua, dù đã có nhiều những cái giải pháp để giảm bớt tình trạng đốt rơm rạ, tuy nhiên là chừng nào những giải pháp để xử lý rơm rạ chưa thành công, chưa thể đáp ứng được nhu cầu về tốc độ phân hủy rơm rạ ở trên các cánh đồng của người dân thì chừng đó vấn đề quản lý đốt rơm rạ sẽ còn gặp nhiều khó khăn.

Mùa đông - Mùa ô nhiễm không khí nhất năm

Hiện mới bắt đầu mùa ô nhiễm không khí, những tháng tới, tình hình có thể nghiêm trọng hơn khi thời tiết chính thức vào đông khi trời ít mưa và nhiều ngày xuất hiện sương mù.



Theo ông Nguyễn Đức Hòa, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: "Từ nay đến hết tháng 10, khả năng xuất hiện 1 - 2 đợt không khí lạnh nữa, những đợt không khí lạnh này chưa mạnh, chỉ gây rét về đêm và sáng ở vùng núi, còn đồng bằng trời se lạnh. Tiếp theo, về dự báo mùa đông 2024 - 2025, theo nhận định của chúng tôi, hiện tượng La Nina sẽ xuất hiện từ nay đến cuối năm với xác suất 70 - 80%".

Mùa đông năm nay khả năng trải qua một mùa đông rét hơn so với ba mùa đông gần đây. Và hiện tượng rét, nhiệt độ trung bình ngày dưới 20 độ C xuất hiện vào khoảng nửa cuối tháng 11, còn rét đậm, rét hại tức khi nhiệt độ trung bình ngày xuống dưới 15 độ C có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 12/2024. Rét đậm, rét hại tập trung trong thời kỳ từ nửa tháng 12, trong tháng 1 và tháng 2. Nhiều khả năng kèm theo băng giá, sương muối, thậm chí mưa tuyết.



Mùa ô nhiễm không khí.

Bảo vệ sức khỏe ô nhiễm không khí

Trong bối cảnh ô nhiễm không khí đang gia tăng, chị Thu Hiền chia sẻ những biện pháp đơn giản để bảo vệ sức khỏe cá nhân và hạn chế khói bụi.

Nên sử dụng khẩu trang đảm bảo chất lượng và đúng quy cách

Nhỏ mắt và vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý Hạn chế sử dụng bếp than tổ ong, củi, đốt rơm rạ

Tăng cường sử dụng các phương tiện giao thông công cộng Nên hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào khi không khí bị ô nhiễm nặng

Trồng cây xanh giúp ngăn bụi và làm sạch không khí

Tăng cường vệ sinh nhà cửa và làm thông thoáng môi trường sống Tránh những hoạt động ngoài trời lúc không khí ô nhiễm

Trang bị các máy lọc không khí

Đối với những người đã có bệnh tim mạch hay hô hấp mạn tính, cần tìm đến sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa