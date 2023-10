Hà Nội: Nhóm thanh niên đập phá quán bar trên phố cổ vì bị bảo vệ đưa ra ngoài

Đối tượng Kiên

Ngày 5/10, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Trung Kiên (SN 2005, trú tại Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo điều tra, khoảng 22h30 ngày 10/3, Kiên cùng nhóm bạn đến chơi tại quán bar trên phố Tạ Hiện (Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Một người trong nhóm của Kiên có hành vi gây mất trật tự nên bị nhân viên an ninh của quán đưa ra bên ngoài quán.

Nhóm của Kiên đã chửi bới đe dọa nhân viên quán và dùng bàn, ghế, vỏ chai bia thủy tinh của các hàng quán xung quanh ném vào cửa quán bar làm vỡ cửa kính, biển quảng cáo và hệ thống đèn led chiếu sáng ngoài cửa. Dù đã bị nhân viên bảo vệ quán bar ngăn cản nhưng nhóm của Kiên vẫn tiếp tục đập phá quán rồi mới bỏ đi.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Kiên về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Do đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Trung Kiên để tập trung lực lượng truy bắt.

Cuối tháng 9/2023, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt được Kiên tại huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. Tại cơ quan Công an, Kiên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.