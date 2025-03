Hà Nội: Nghi phạm giết người ở chợ Xanh ra đầu thú sau gần 40 năm lẩn trốn

Ngày 1/3, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lý Quang Hòa (SN 1958, thường trú tại phố Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội "Giết người".

Cáo buộc thể hiện, cuối tháng 11/1985, một nhóm người mua bán tại khu vực chợ Xanh Dịch Vọng, thị trấn Cầu Giấy, huyện Từ Liêm (nay là thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Lý Quang Hoà lúc này đang dọn hàng cho mẹ nên chạy đến can ngăn, rồi xông vào đánh ông Nguyễn Đình Thái (SN 1956, quê Nghệ An) và ông Lê Xuân Lập (SN 1958, quê Đồng Nai), cùng là học viên trường Tuyên huấn Trung ương.

Bị đánh, ông Thái về trường gọi bạn học, trong đó có ông Trần Nam Trung ra đánh nhau với Hòa.

Ảnh minh họa.

Hòa chạy về nhà lấy một thanh gỗ có gắn chân ghế và cùng Lý Quang Minh và Lý Quang Hùng (là anh em ruột của Hòa) cầm theo hung khí ra đánh nhau với nhóm học viên trường Tuyên huấn Trung ương.

Tại trước cửa số nhà 174, thị trấn Cầu Giấy, Hòa cầm gậy đánh vào đầu ông Trung gây ra vết thương sập hộp sọ. Ông Trung bị thương nặng, được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức nhưng tử vong.

Sau khi gây án, Lý Quang Hòa bỏ trốn khỏi nơi cư trú, sống lang thang ở nhiều nơi.

Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can, ra quyết định truy nã đối ông Hòa. Quá trình bỏ trốn đến năm 1990, Lý Quang Hòa đổi tên là Nguyễn Đức Cường (quê quán xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đăng ký thường trú tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Ngày 1/8/2024, Lý Quang Hòa đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đầu thú và bị tạm giam.