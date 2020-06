Hà Nội: Nam sinh lớp 4 ngủ quên, bị bỏ lại trên xe ô tô đưa đón

Chiều ngày 10/6, bà Ngô Thị Thanh - hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Từ Liêm xác nhận có sự việc nam học sinh đang học lớp 4D ngủ và bị bỏ quên trên xe.

Theo bà Thanh sự việc xảy ra vào khoảng 7h20' phút ngày 9/6. Thời điểm này, nhà trường nhận được tin báo của người dân về việc có học sinh tên N.M. bị bỏ quên trên xe đưa đón có biển kiểm soát 29B-061…

Học sinh N.M. đã bị bỏ quên trên xe đưa đón.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các cô giáo tổ chức đi tìm nơi chiếc xe đang đỗ. Cùng thời điểm này, người dân gọi cho số điện thoại tài xế dán trên xe. Một lúc sau tài xế đến và mở cửa cho cháu ra khỏi xe và đưa đến trường bằng xe máy.

"Khi đến trường, học sinh M. hơi hốt hoảng, sau đó được các cô giáo trấn tĩnh cháu đã ổn định và giao tiếp tốt. Đồng thời, đưa lên lớp để học cùng các bạn thì các biểu hiện đều rất bình thường."

Bà Thanh cho biết, xe đưa đón học sinh M. ngủ quên là xe tư, do các bố mẹ tự đứng ra thuê, không phải xe của nhà trường.

"Nhà trường cũng có xe đưa đón nhưng học sinh này không đi, mà gia đình tự thuê xe đưa đến trường. Thời điểm cháu bé bị bỏ quên, chiếc xe không đỗ trong khuôn viên trường mà đỗ ở khu vực khác", bà Thanh chia sẻ.

Trường Tiểu học Nam Từ Liêm - nơi học sinh N.M. đang theo học.

"Điều đáng nói, sau khi sự việc xảy ra tài xế không hề thông báo tới gia đình. Khi tôi gọi điện thông báo gia đình mới biết chuyện", hiệu trưởng trường tiểu học Nam Từ Liêm nói.

Sau sự việc xảy ra, cô giáo chủ nhiệm tâm sự với học sinh M. thì được nam sinh này kể lại rằng, do ngủ quên trên xe, khi dậy không thấy ai nên hốt hoảng, dùng tay đập mạnh vào cửa kêu cứu người dân gần đó.

"May mắn cháu bé đập cửa kêu cứu, chiếc xe đỗ ở nơi đông người và buổi sáng thời tiết chưa nắng nóng nên cháu an toàn. Sau sự việc này, nhà trường đã tổ chức cuộc họp nhắc nhở các giáo viên. Theo quy định, sau khi vào lớp 15 phút mà thấy học sinh vắng mặt không lý do, giáo viên chủ nhiệm sẽ liên lạc với phụ huynh để hỏi rõ nguyên nhân nghỉ học.", bà Thanh nói.