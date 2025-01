Hà Nội: Hai học sinh ẩu đả khi đi trải nghiệm khiến 1 người bị thương

Trao đổi với VOV.VN, ông Hoàng Ngọc Thắng, Hiệu trưởng Trường THCS Mai Lâm (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, sự việc trên là có thật.

Trong buổi trải nghiệm thực tế tại Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên) vào ngày 9/1, trong quá trình xếp hàng lên cầu trượt cao tốc, 1 học sinh của trường có cãi vã qua lại, mâu thuẫn với học sinh Trường THCS Thanh Lâm A (Mê Linh, Hà Nội). Hậu quả, 1 học sinh Trường THCS Mai Lâm bị thương.

Trường THCS Mai Lâm (Đông Anh, Hà Nội), Ảnh: KT

“Các em có mang theo một con dao để gọt hoa quả, trong quá trình xô xát có dùng dao, không phải mang theo hung khí từ trước đó. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, giải quyết vụ việc. Sức khỏe của học sinh bị thương vẫn ổn định. Hôm sau em này đi học bình thường. Trường cũng đã báo cáo sự việc lên Phòng GD-ĐT, 2 gia đình cũng như 2 học sinh đã đến nói chuyện, nhận ra lỗi sai của cả 2, hứa không tái phạm”, ông Hoàng Ngọc Thắng cho biết.

Ông Nguyễn Trường San, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Lâm A (Mê Linh, Hà Nội) cho biết, sự việc xảy ra bất ngờ, do sự bồng bột của học sinh: “Hai trường ở 2 huyện khác nhau, các em học sinh không hề quen biết hay có mâu thuẫn từ trước. Trong lúc xếp hàng do nóng giận, bồng bột của tuổi mới lớn nên các em đã xảy ra sự việc không đáng có. Con dao dùng trong sự việc là dao gọt hoa quả do học sinh Trường THCS Mai Lâm đem đi. Sau khi trở về Hà Nội, ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm cùng gia đình học sinh đã đến thăm hỏi học sinh Trường THCS Mai Lâm”.

Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Lâm A cũng cho biết, nhà trường đã họp kiểm điểm những học sinh có liên quan đến vụ việc cũng như quán triệt toàn trường để không xảy ra sự việc tương tự.