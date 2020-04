Hà Nội: Ghi nhận thêm 1 ca dương tính SARS-CoV-2 tại thôn Hạ Lôi, nâng tổng số bệnh nhân ở Mê Linh lên 5 người

Ghi nhận ca thứ 5 dương tính SARS-CoV-2 tại thôn Hạ Lôi

Sáng 10/4, đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội do đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác triển khai thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh.

Theo báo cáo của huyện Mê Linh, đến sáng 10/4, huyện ghi nhận thêm 1 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca bệnh tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh lên 5 trường hợp dương tính (F0). BCĐ huyện đã kịp thời khoanh vùng, tiến hành rà soát các trường hợp tiếp xúc theo đúng quy định.

Cụ thể, có 339 trường hợp F1, trong đó, 119 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 243 và 220 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 250 (294 người ở xã Mê Linh và 45 người ở xã khác). Đã cách ly tập trung 320 trường hợp F1, 19 người cách ly tại nhà; trong tổng số 314 mẫu được gửi làm xét nghiệm, có 91 mẫu âm tính và 01 mẫu dương tính, số còn lại chưa có kết quả. 478/478 trường hợp F2 đang được cách ly tại nhà. Đến hết ngày 9/4, đã lấy 1.675 mẫu tại xóm Bàng làm xét nghiệm.

Khoanh vùng, dập dứt điểm nguồn lây nhiễm bệnh tại thôn Hạ Lôi

Ngay sau thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Hạ Lôi, huyện đã thành lập 9 chốt kiểm soát với đầy đủ lực lượng tham gia theo kế hoạch bao gồm: 153 đồng chí công an và quân đội, trong đó, có 3 chốt mềm và 06 chốt cứng; 1 tổ tuyên truyền lưu động và 05 tổ vận động quần chúng; 1 tổ tuần tra cơ động… Địa phương đã phối hợp với Phòng Hóa học, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phun khử khuẩn toàn bộ trục đường thôn, xóm, các gia đình trong thôn Hạ Lôi.

Tại khu vực cách ly, đã thành lập khu vực khám chữa bệnh tại Trạm y tế do Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh phụ trách. Đồng thời, đã cử đoàn cán bộ gồm bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ y tế với các trang thiết bị y tế thực hiện công tác khám, chữa bệnh; tổ chức theo dõi sức khỏe người dân 2 lần/ngày; hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch… Ngoài ra, đảm bảo nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm phục vụ người dân trong khu cách ly. Theo đó, đã khẩn trương huy động được 207 triệu đồng tiền mặt, 1.520 kg gạo, 287 thùng mỳ tôm… và nhiều hiện vật khác, kịp thời chuyển đến nhân dân thôn Hạ Lôi và lực lượng tham gia phòng, chống dịch.

Bí thư Huyện ủy Mê Linh Đỗ Đình Hồng cho biết, đặc điểm người dân thôn Hạ Lôi đi buôn bán ở nhiều nơi trên cả nước. Thôn rộng, người dân đông nhưng cán bộ thôn, lực lượng y tế, công an mỏng. Quan điểm của huyện là khoanh vùng để cắt đứt nguồn lây; không chỉ căn cứ yếu tố dịch tễ của các đối tượng mà còn phải rà soát mối quan hệ xã hội. Lãnh đạo huyện cũng khẳng định, huyện tiếp tục thực hiện nghiêm cách ly thôn Hạ Lôi, đảm bảo an ninh trật và an sinh xã hội. Bí thư huyện Mê Linh mong muốn thành phố, các quận, huyện hỗ trợ kinh phí bằng tiền mặt; tăng cường xét nghiệm đối với các đối tượng F1 và các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở… ở các xã trên địa bàn để huyện vượt qua giai đoạn này.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh đề nghị huyện cần có cách nhìn "rộng" về công tác cách ly thôn Hạ Lôi; siết chặt, thực hiện nghiêm, ứng phó kịp thời. Về công tác điều tra, phải rà soát một cách quyết liệt; ra quyết định cách ly tại nhà đối với các trường hợp F2; giám sát, theo dõi sức khỏe trường hợp F3. Toàn bộ hệ thống chính trị của xã Mê Linh vào cuộc, thành lập ngay các tổ giám sát. Riêng với công tác xét nghiệm, khẩn trương tiến hành xét nghiệm những mẫu đã lấy tại xóm Bàng, xóm Hội và tiếp tục mở rộng xét nghiệm với các trường hợp có biểu hiện bệnh ở các xã trên địa bàn.

Lãnh đạo Sở Y tế cũng yêu cầu, Y tế huyện có trách nhiệm đối với các công việc tại khu cách ly, việc vệ sinh khử khuẩn tại các khu vực có các trường hợp tiếp xúc với F0; ngành Thú y huyện tiến hành vệ sinh khử khuẩn tại nơi công cộng; cán bộ y tế phải được trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ trong khi làm nhiệm vụ…