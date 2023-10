Hà Nội - Điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á năm 2023

Giải thưởng Ẩm thực Thế giới (World Culinary Awards) nằm trong hệ thống Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) ra mắt vào năm 1994 nhằm tôn vinh những đơn vị, thương hiệu xuất sắc trong ngành du lịch và lữ hành đã trao giải “Điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á năm 2023” - Asia's Best Emerging Culinary City Destination 2023 cho thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại lễ công bố, bà Rina van Staden - Giám đốc Giải thưởng Ẩm thực thế giới cho biết: Kết quả giải thưởng dựa trên cuộc tìm kiếm các thương hiệu ẩm thực hàng đầu thế giới trong suốt một năm. Các chuyên gia trong ngành ẩm thực và công chúng sẽ cùng tham gia vào cuộc bình chọn và ứng cử viên giành được nhiều phiếu bầu nhất chính là chủ nhân của hạng mục giải thưởng đó. Những đơn vị đoạt Giải thưởng Ẩm thực Thế giới năm 2023 là những đại diện xuất sắc trong ngành ẩm thực và đã giúp nâng tiêu chuẩn chung của ngành lên tầm cao hơn nữa".

Bánh mì - một trong những món ăn đường phố ngon nhất thế giới do chuyên trang TasteAtlas bình chọn.

Sở hữu lịch sử ẩm thực phong phú, di sản văn hóa đặc sắc, hương vị đặc trưng và độc đáo cùng phương thức chế biến riêng biệt theo từng vùng, miền, các món ăn của Việt Nam được đánh giá là sự kết hợp hài hòa, hoàn hảo và tinh tế.

Theo đánh giá của các chuyên gia ẩm thực, Hà Nội được ví như ngôi sao đang lên của bản đồ du lịch toàn cầu khi ba trong số bốn nhà hàng được gắn sao Michelin đầu tiên của Việt Nam đều có mặt ở Thủ đô. Cụ thể là tháng 6/2023, nhà hàng Hibana by Koki thuộc khách sạn Capella, nhà hàng Tầm Vị và nhà hàng Gia lần đầu tiên được cẩm nang ẩm thực Michelin Guide đánh giá 1 sao. Vì thế, Giải thưởng “Điểm đến thành phố ẩm thực mới nổi tốt nhất châu Á năm 2023” tiếp tục khẳng định sức hút của ẩm thực Hà Nội đối với du khách quốc tế.

Ngoài hạng mục trên, tại lễ công bố, nhà hàng Hibana by Koki thuộc Khách sạn Capellia đã giành giải “Nhà hàng trong khách sạn tốt nhất châu Á năm 2023” - Asia's Best Hotel Restaurant 2023. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh có Anan Saigon - nhà hàng sở hữu 1 sao Michelin tại thành phố hồ Chí Minh được vinh danh là Nhà hàng tốt nhất châu Á năm 2023 (Asia's Best Restaurant 2023); Hôtel des Arts Saigon giành giải Khách sạn phục vụ bữa sáng muộn tốt nhất châu Á năm 2023 (Asia's Best Brunch Venue 2023); Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2023 thắng giải Lễ hội ẩm thực tốt nhất châu Á năm 2023.

Với danh hiệu này, ẩm thực Việt Nam sẽ mạnh mẽ vươn xa ra thế giới, không ngừng thu hút các du khách yêu thích ẩm thực tới và thưởng thức.