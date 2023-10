Hà Nội: Đến hẹn lại… ngóng không thi môn thứ 4 vào lớp 10

Áp lực môn thi thứ 4

Với học sinh lớp 9, ngay từ đầu năm học mới 2023-2024, các nhà trường đã tập trung ôn tập bổ trợ 3 môn thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cho các em để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Áp lực cạnh tranh cũng khiến lịch học thêm của học sinh lớp 9 cũng dày đặc. Với mục tiêu đỗ Trường THPT Phan Đình Phùng (quận Ba Đình, Hà Nội), em Trịnh Bảo Ngọc, học sinh lớp 9 Trường THCS Chu Văn An (quận Tây Hồ) tập trung toàn bộ thời gian vào việc học và ôn luyện ba môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm 2023.

Ngọc cho biết, ngoài giờ học trên lớp, em học thêm kín các buổi trong tuần, có ngày lên tới 4 ca học. Vì thế, em đang rất lo lắng, sốt ruột chờ đợi thông tin về môn thi thứ 4. “Chỉ riêng thời gian học ôn 3 môn thi chính thức, chưa kể do sức cạnh tranh ngày một lớn khiến em cảm thấy quá tải. Em mong muốn Thành phố Hà Nội sẽ xem xét bỏ môn thi thứ 4 để giảm bớt áp lực thi vào lớp 10”, Ngọc nói.

Không riêng kỳ thi vào lớp 10 năm 2023, mà năm 2022, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Hà Nội cũng đã có quyết định tổ chức thi vào lớp 10 với 3 môn thi.

So sánh điểm chuẩn của 2 năm 2022, 2023, em Nguyễn Hoàng Minh, học sinh lớp 9 Trường THCS Trung Phụng (quận Đống Đa) nhận xét, kết quả không có nhiều biến động so với các năm trước thi 4 môn, chất lượng kỳ thi vẫn được đánh giá cao. Do đó, Minh cho hay: “Em và các bạn đều chung mong muốn bỏ môn thi thứ 4 để có thể tập trung ôn luyện thay vì học dàn trải như bây giờ”.

Nên sớm chốt số môn thi

Không chỉ gây áp lực cho thí sinh, nhiều ý kiến cũng cho rằng, thi thêm môn thi thứ 4 không còn phù hợp khi chương trình giáo dục phổ thông mới đã triển khai ở bậc giáo dục trung học từ năm học 2022-2023, cho phép học sinh được chọn môn theo định hướng nghề nghiệp.

Trên một số diễn đàn mạng xã hội Facebook, rất nhiều phụ huynh đang lên tiếng phản đối thi môn thứ 4 vào lớp 10.

Ở một diễn đàn về giáo dục có gần 140.000 thành viên tham gia, hàng nghìn phụ huynh, không chỉ phụ huynh có con đang học lớp 9 mà rất nhiều phụ huynh khác đang tạo một làn sóng phản đối môn thi thứ 4 với chủ đề “Thi môn thi thứ tư vào lớp 10 không còn phù hợp”.

Theo ghi nhận, mỗi chia sẻ của phụ huynh thu hút hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lượt thích và bình luận, kêu gọi cùng lên tiếng phản đối môn thi thứ 4.

Rất nhiều phụ huynh đang tạo một làn sóng phản đối môn thi thứ 4 trên diễn đàn mạng xã hội.

“Phụ huynh mong chờ, xã hội mong chờ kỳ thi được điều chỉnh, thi 4 môn các con cũng không giỏi hơn được”, “Thi 3 môn các con đã toát mồ hôi rồi, bố mẹ thì áp lực kiếm tiền cho con học thêm còn các con áp lực học hành. Thi 4 môn không còn phù hợp”, “Con tôi cũng vừa thi xong, thật sự quá áp lực nên em cũng đồng tình cho các con lớp 9 năm nay bỏ môn thi thứ 4 để cả con, cả bố mẹ đỡ vất vả”,… rất nhiều quan điểm của phụ huynh được nêu ra.

Chị Đặng Thu H. kể lại cuộc trò chuyện với con trai trong một lần chở con đi học về việc thi vào 10, con chị vô tình nói: “Nếu không đỗ vào trường công, nhóm bạn thân của con đã rủ nhau sẽ làm điều dại dột”. Nghe con kể, chị vô cùng lo lắng và đã có trao đổi lại với giáo viên chủ nhiệm nhằm phần nào giảm áp lực cho con.

Theo chị H., lớp 10 trường công cũng chỉ là một thử thách mà con sẽ phải trải qua nên rất mong muốn kỳ thi giảm áp lực và thành phố sớm chốt phương án số môn thi vào lớp 10 để các con yên tâm tập trung ôn tập, tránh như mọi năm sát thời gian thi mới công bố.

Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội được ví là một cuộc đua khốc liệt, căng thẳng hơn tuyển sinh đại học bởi mỗi năm, các trường công lập chỉ đáp ứng được khoảng 60%.

Đây không phải là lần đầu tiên phụ huynh Hà Nội đề xuất bỏ môn thi thứ 4 vào lớp 10. Trước đó, kể từ khi thành phố Hà Nội có quyết định tổ chức thêm môn thi thứ 4 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (từ năm 2019), các năm sau đó, phụ huynh, học sinh đều lên tiếng về vấn đề này.