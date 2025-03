Hà Nội: Đang triển khai 3.700 'mắt thần' phủ khắp đường phố

Ngày 30-3, Công an thành phố Hà Nội thông tin, hiện tại đơn vị quản lý 3 Trung tâm chỉ huy, quản lý hơn 720 camera các loại phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Đồng thời đang triển khai 4 dự án camera giám sát với khoảng 3.700 camera, có ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, quản lý điều hành giao thông; phù hợp với xu thế phát triển của thế giới, ứng dụng công nghệ trí tuệ AI để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, quản lý điều hành giao thông.

Thông tin về công tác chuyển đổi số, CATP luôn xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu.

Do đó, thời gian qua, cùng với lực lượng công an cả nước, CATP tập trung nguồn lực để phát triển hạ tầng số, nền tảng số, tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ bí mật Nhà nước trong chuyển đổi số; tăng cường số hóa hồ sơ, tài liệu phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu.

Trong đó, Công an Thủ đô chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ. Hiện nay, CATP đã thực hiện việc giải quyết công việc, theo dõi, kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành trên môi trường điện tử; xây dựng, vận hành hệ thống mạng nội bộ diện rộng, kết nối đến công an các xã.

Thời gian tới, CATP tiếp tục xây dựng, triển khai các ứng dụng chuyển đổi số mang tính đột phá, nhằm khai thác hiệu quả những thành tựu của khoa học công nghệ nâng cao năng suất, hiệu quả công tác của cán bộ chiến sĩ; giảm tải thời gian thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân.

Hiện tại, một ngày các đơn vị CATP nhận gần 2.000 hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp, trong đó trả hồ sơ qua VNeID chỉ trong 3-9 ngày, còn qua hình thức trực tiếp và dịch vụ công trong 10-15 ngày. Với công tác giấy phép lái xe đường bộ đã tiếp nhận gần 20.000 hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe trong một tháng triển khai từ 1-3 đến nay.