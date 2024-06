Hà Nội: Cứu một người mắc kẹt trong ngôi nhà 5 tầng xảy ra hỏa hoạn

Hình ảnh hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h43 cùng ngày, Công an quận Hà Đông tiếp nhận tin báo cháy tại nhà dân ngõ 3, xóm 4, Hà trì 4, phường Hà Cầu , quận Hà Đông.

Ngay sau đó, Công an quận Hà Đông điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy, phối hợp với lực lượng chữa cháy Công an TP Hà Nội và Công an quận Thanh Xuân đến hiện trường chữa cháy, cứu nạn.

Quá trình chữa cháy, lực lượng cứu nạn cứu hộ giải cứu được 1 nạn nhân mắc kẹt và bàn giao cho cơ quan y tế kiểm tra sức khỏe.

Sau hơn 1 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Được biết, ngôi nhà trên 5 tầng, đám cháy xảy ra tại tầng 1 và tầng 2 ngôi nhà.

Trong khi chữa cháy có sự hỗ trợ của người dân, tổ liên gia PCCC , dân phòng, công an...

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.