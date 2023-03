Hà Nội: Công an mật phục phát hiện, xử lý xe xả trộm chất thải ra môi trường

Phòng Cảnh sát môi trường - CATP Hà Nội thông tin, vào khoảng 12 giờ ngày 15/3/2023, Đội 2 - Phòng Cảnh sát môi trường - CATP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Đông Anh, công an xã Vân Nội tổ chức mật phục, phát hiện, bắt quả tang xe ô tô BKS: 29Y-9541 do L.Đ.L (SN: 1987, HKTT: Thôn Đông Tây, xã Vân Nội, huyện Đông Anh) điều khiển đang thực hiện việc xả chất thải vệ sinh hầm cầu ra Khu vực bãi đất trống ven đường gom Võ Nguyên Giáp thuộc địa xã Vân Nội, huyện Đông Anh.

Cảnh sát tổ chức mật phục, phát hiện, bắt quả tang xe ô tô xả trộm chất thải ra môi trường

Qua đấu tranh ban đầu, L. khai nhận để giảm chi phí xử lý chất thải và phí vận chuyển nên đã lợi dụng khu vực vắng người qua lại để xả trộm chất thải ra môi trường, không qua xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, đối tượng sử dụng phương tiện có dấu hiệu tự ý cải tạo, lắp thùng chứa chất thải, không kiểm định phương tiện trong thời gian dài để tham gia giao thông, vận chuyển chất thải.

Theo Trung tá Nguyễn Hồng Dũng - Phó đội trưởng Đội 2 - Phòng Cảnh sát môi trường - CATP Hà Nội, hiện nay, để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng thường lợi dụng xả trộm thải tại các khu vực vắng người, các khu đất trống hoặc kênh mương thoát nước vào đêm tối, không có camera giám sát giao thông. Điều này gây khó khăn lớn cho lực lượng chức năng trong quá trình xác minh, xử lý.

Bên cạnh đó, đại diện phòng Cảnh sát môi trường cũng đề nghị cần có sự tăng cường quản lý từ hoạt động đăng ký kinh doanh, đăng kiểm, kiểm định phương tiện. Mặt khác, UBND các xã, phường cũng cần có biện pháp rào chắn, tăng cường kiểm tra, xử lý tại khu vực thường xuyên bị xả trộm chất thải, không để đối tượng có cơ hội thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.