Hà Nội có hơn 100.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo theo hình thức trực tuyến nhằm rà soát công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Báo cáo tại cuộc họp, ông ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc phụ trách sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, toàn TP.Hà Nội có 101.326 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó có 90.658 thí sinh THPT và 10.668 thí sinh hệ GDTX), tăng 22.063 thí sinh so với năm 2020. Năm nay, Hà Nội bố trí 4.235 phòng thi tại 188 điểm thi trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã.

Sở GD&ĐT Hà Nội điều động 14.917 cán bộ, giáo viên tham gia công tác coi thi; 1 cán bộ thanh tra Ban in sao đề thi, 530 cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ thanh tra công tác coi thi; 778 cán bộ, giáo viên nhân viên tham gia công tác chấm thi; 30 cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ thanh tra chấm thi.

Theo số liệu thống kê, đến thời điểm hiện tại, Hà Nội có 31 học sinh lớp 12, gồm 11 học sinh thuộc diện F0, F1, F2 và 20 học sinh thuộc vùng cách ly, phong tỏa.

Cũng tại cuộc họp, đại diện sở Giao thông vận tải cho biết, đã có phương án ứng phó với diễn biến thời tiết xấu, bảo đảm cho các thí sinh di chuyển thuận lợi, an toàn.

Thành đoàn Hà Nội điều động gần 2.800 tình nguyện viên tiếp sức mùa thi; hỗ trợ các điều kiện phòng, chống dịch và đồ dùng cần thiết với tổng kinh phí xã hội hóa gần 2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công an TP.Hà Nội cũng đã triển khai kế hoạch đến các lực lượng để bảo đảm an toàn ở tất cả các khâu; tăng cường rà soát để kịp thời phát hiện các trường hợp rao bán thiết bị công nghệ phục vụ gian lận trong kỳ thi. Tổng công ty điện lực Hà Nội khẳng định cung cấp điện đầy đủ, an toàn tại tất cả các điểm thi, in sao đề thi…