Hà Nội chuyển lạnh, người dân co ro khi ra đường

Không khí lạnh đổ bộ, nhiệt độ thủ đô Hà Nội giảm hơn 10 độ C. Trước đó, nắng nóng luôn duy trì nhiệt độ ngoài trời khoảng 35 - 38 độ C, thậm chí nhiệt độ mặt đường nhựa lên đến trên 40 độ C.