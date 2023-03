Vì lý do đó mà năm nay, Chiến dịch Tắt đèn bật ý tưởng nằm trong các chương trình hưởng ứng Giờ Trái đất do BOOvironment (Bộ phận chuyên trách các dự án về môi trường của Công ty Cổ phần Thương mại BOO) tổ chức lấy chủ đề Thời trang bền vững và thông điệp PoWEr up YOUr sUStainable style (tạm dịch Tăng sức cho phong cách bền vững của bạn) để thu hút sự chú ý, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công cuộc bảo vệ mẹ Thiên nhiên từ việc tiêu thụ các mặt hàng thời trang. Chương trình được tổ chức tại khuôn viên tòa nhà Indochina Plaza Hà Nội.