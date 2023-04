Hà Nội: Cháy lớn tại nhà dân ở quận Hoàn Kiếm, kịp thời cứu hộ bà cụ 80 tuổi

Vào hồi 8 giờ 41 phút, ngày 20/4, nhận tin báo cháy tại nhà dân số 19 Hàng Mã, phường Hàng Mã, Công an quận Hoàn Kiếm đã xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ cứu nạn đến nơi phối hợp lực lượng tại chỗ tổ chức cứu chữa. Đến 8 giờ 51 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ hoả hoạn xảy ra trên phố Hàng Mã

Ngôi nhà bị cháy có quy mô cao 2 tầng, tầng 1 bán văn phòng phẩm, tầng 2 là nhà ở gia đình do bà Trần Thị Thái là chủ hộ. Khu vực cháy tại tầng 2, có diện tích khoảng 09m2.



Liên quan đến vụ cháy trên, đại diện công an phường Hàng Mã cho hay: "Thời điểm xảy ra vụ cháy, tầng 2 ngôi nhà 19 Hàng Mã có một bà cụ tầm khoảng 80 tuổi phía bên trong. Trước khi ngọn lửa bùng cháy to chúng tôi đã kịp thời đưa được bà cụ xuống an toàn. Đến khoảng 9 giờ, đám cháy đã được dập tắt".

Nguyên nhân ban đầu nghi ngờ do chập điện. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân.