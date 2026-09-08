Hà Nội: Bữa ăn bán trú của học sinh lèo tèo, lãnh đạo xã nói gì?

Phụ huynh phản ánh, suất của học sinh Trường tiểu học Trung Giã B, xã Trung Giã (Hà Nội) trong ngày đầu bán trú chỉ có lèo tèo vài miếng giá, thịt xay và 1 miếng thịt xiên nướng gây bức xúc cho nhiều người.

Ngay trong ngày đầu tiên bước vào năm học mới, nhiều phụ huynh có con em theo học tại Trường Tiểu học Trung Giã B không khỏi ngỡ ngàng và bức xúc trước hình ảnh suất ăn bán trú nghèo nàn, lèo tèo.

Anh Hiếu, phụ huynh có con đang theo học lớp 1 và lớp 3 tại trường bày tỏ sự lo lắng trong bữa ăn bán trú đầu tiên tại trường học.

Hình ảnh suất ăn được giáo viên chụp lên nhóm phụ huynh cho thấy, suất ăn của học sinh lớp một gồm cơm trắng, một ít giá, thịt băm và một xiên thịt nhỏ.

Anh Hiếu chia sẻ, khi con đi học về có kể lại rằng món thịt gà xiên nướng khó ăn, con không ăn được nên chỉ ăn canh, một chút thịt và cơm.

Suất ăn có giá 40.000 đồng của học sinh Trường Tiểu học Trung giã B, Hà Nội gây bức xúc cho phụ huynh.

Theo phụ huynh này, đây là năm đầu tiên gia đình cho con ăn bán trú. Nếu chất lượng bữa ăn không được cải thiện, sẽ đưa con về nhà ăn trưa. Dù có vất vả hơn một chút nhưng đảm bảo sức khỏe và an toàn cho các con.

Cũng theo phụ huynh, suất ăn bán trú kể trên có mức giá tổng cộng là 40.000 đồng. Trong đó, học sinh nhận được sự hỗ trợ của thành phố là 28.000 đồng, và phụ huynh đóng góp thêm 12.000 đồng.

Mặc dù có mức chi trả không hề thấp đối với một suất ăn của học sinh tiểu học, nhưng ngay trong ngày đầu tiên, nhà thầu cung cấp cơm không đảm bảo chất lượng. Đến ngày 8/9, học sinh đợi đến hơn 12 giờ vẫn chưa có cơm trưa để ăn.

Suất ăn lèo tèo vài món đã khiến phụ huynh trong nhóm phản ứng và có ý kiến với giáo viên chủ nhiệm.

Một phụ huynh nói rằng: Chị thật sự thất vọng vì suất ăn có giá 40.000 đồng nhưng qua cảm quan còn không bằng suất giá 20.000 đồng. Các con ăn như vậy sẽ không đảm bảo sức khỏe để học tập.

Phụ huynh cho rằng, suất ăn này chỉ đáng giá 15.000 đồng.

Theo các phụ huynh, giáo viên đã tiếp thu ý kiến để phản ánh lên Ban giám hiệu nhà trường nhằm làm việc lại với đơn vị cung cấp.

Lãnh đạo xã nói gì?

Sau phản ánh của phụ huynh về suất ăn bán trú trong ngày đầu năm học tại Trường Tiểu học Trung Giã B, UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã yêu cầu dừng đơn vị cung cấp suất ăn và đang hoàn tất thủ tục để thay thế.

Trưa 8/9, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Bá Hoàng, Chủ tịch UBND xã Trung Giã, xác nhận địa phương đã tiếp nhận phản ánh của phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Trung Giã B về việc suất ăn bán trú trong ngày đầu tiên “lèo tèo”, ít món.

Theo ông Hoàng, sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND xã đã vào cuộc xử lý, làm việc với các đơn vị.

Qua kiểm tra hồ sơ pháp lý, đơn vị cung cấp suất ăn trước đó đáp ứng các điều kiện theo quy định. Tuy nhiên, trước phản ánh về chất lượng suất ăn thực tế, xã quyết định cho dừng đơn vị cung cấp suất ăn này.

“Ngay trong hôm nay, xã yêu cầu tạm dừng đơn vị cung cấp suất ăn để thay thế đơn vị khác”, ông Hoàng nói.

Chủ tịch UBND xã Trung Giã cho biết đây là năm đầu tiên đơn vị cung cấp suất ăn nói trên tham gia cung cấp dịch vụ tại địa bàn xã và chỉ cung cấp cho một trường học. Suất ăn được chế biến tại cơ sở khác rồi vận chuyển đến trường, không nấu trực tiếp.

Để tránh tình trạng tương tự tái diễn, lãnh đạo xã Trung Giã nói rằng, địa phương sẽ tăng cường cơ chế giám sát với sự tham gia của phụ huynh, các phòng, ban chuyên môn của xã và nhà trường. Các đơn vị cung cấp suất ăn cũng sẽ được yêu cầu báo cáo hằng ngày để phục vụ công tác quản lý.

Dự kiến, ngay trong chiều 8/9, UBND xã Trung Giã sẽ tổ chức cuộc họp với ban giám hiệu nhà trường và thông tin tới cha mẹ học sinh để cung cấp thông tin chính thức, ổn định tâm lý phụ huynh.

Ông Hoàng khẳng định địa phương đang xử lý vụ việc quyết liệt và sẽ thay thế đơn vị cung cấp suất ăn. Sau khi hoàn tất việc xử lý, UBND xã sẽ có báo cáo cụ thể về vụ việc.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu UBND xã kiểm tra, xác minh phản ánh của phụ huynh và tổ chức bữa ăn bán trú học sinh đảm bảo đúng quy định.