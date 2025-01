Hạ Long “hot” nhất mùa du lịch Tết Ất Tỵ ở miền Bắc

Ngày 1: Khai xuân nhận lì xì, gieo quẻ và check-in vườn hoa tú cầu tại Sun World Ha Long

Khởi đầu hành trình khai xuân, Sun World Hạ Long là điểm đến không thể bỏ qua. Khu du lịch cho biết sẽ dành tặng lì xì may mắn cho 100 khách đầu tiên tới tham quan vui chơi tại đây, với mong muốn mang đến cho du khách niềm vui và tài lộc để bắt đầu chuyến đi tràn đầy hứng khởi.

Khu vui chơi lớn nhất miền Bắc cũng hứa hẹn là tâm điểm sôi động ngay những ngày đầu năm mới, khi du khách sẽ được chứng kiến những màn múa lân khai xuân đầy sắc màu trong tiếng trống rộn rã tại Ga Đại Dương.

Xuyên suốt các ngày Tết, khi trải nghiệm cáp treo Nữ Hoàng 2 chiều với giá chỉ 380.000 đồng/người lớn và 280.000 đồng/trẻ em, du khách sẽ được tặng ngay voucher ẩm thực sử dụng tại nhà hàng Fuji và có cơ hội tự tay gói bánh chưng để làm món quà xuân ý nghĩa dành tặng bạn bè và người thân. Vì vậy vào buổi trưa, du khách không cần phải di chuyển xa mà vẫn trải nghiệm được các hương vị ẩm thực Tết xưa đặc sắc, sẵn sàng nạp năng lượng để tiếp tục hành trình du xuân.

Bắt đầu buổi chiều, du khách có thể khám phá vườn hoa cẩm tú cầu "mới toanh" tại khu vực Đồi Mặt Trời. Hàng nghìn bông cẩm tú cầu với đủ kích thước và sắc màu rực rỡ được Sun World Ha Long kỳ công gieo trồng để bung nở đúng dịp Tết. Đây là điểm dừng chân lý tưởng để du khách lưu lại những bức ảnh đầu năm vui vẻ, tươi mới.

Đặc biệt, bắt đầu từ mùng 2 Tết, Sun World Ha Long còn có những hoạt động văn hóa Tết đặc sắc. Vào 2h chiều, du khách nên ghé sân khấu Mặt Trời để thưởng thức minishow "Around Tết Vietnam" tái hiện nét đẹp văn hóa ngày Tết của ba miền Bắc – Trung – Nam; hoặc ghé thăm các gian hàng thư pháp, nơi thầy đồ tặng chữ đầu xuân. Đây là dịp để du khách mang về những câu chúc may mắn, bình an đầu năm, đồng thời tìm hiểu thêm về giá trị văn hóa truyền thống của Tết Việt.

Từ 4h30 chiều, du khách sẽ được trải nghiệm lễ diễu hành "True Tết Vietnam" tại khu vực Vườn Nhật. Những đoàn diễu hành rực rỡ sắc màu với âm nhạc đầy hứng khởi và trang phục truyền thống sẽ khiến bạn như được nạp năng lượng để chuẩn bị cho một năm mới nhiều thành công và tài lộc.

Để kết thúc buổi chiều một cách trọn vẹn, từ Vườn Nhật, du khách hãy bước qua cây Cầu May để ghé qua Bảo Hải Linh Thông Tự, gieo quẻ khai xuân và nhận những lời chúc đầu năm ý nghĩa từ các thầy đồ. Không gian chùa yên bình, tĩnh lặng giữa đồi thông xanh sẽ giúp bạn cảm nhận được sự an nhiên, thanh thản trong những ngày đầu năm mới.

Khép lại ngày đầu tiên bằng một buổi tối thảnh thơi tại phố đi bộ Bãi Cháy. Du khách có thể thưởng thức các món ăn nhẹ như bánh trôi tàu, sữa ngô hay chè Tết để cảm nhận hương vị đặc trưng của những ngày đầu năm.

Ngày 2: Lễ Chùa cầu bình an và trải nghiệm Tết onsen khác biệt

Bắt đầu ngày thứ hai, du khách có thể ghé thăm chùa Long Tiên, ngôi chùa lớn và nổi tiếng nhất tại Hạ Long. Tọa lạc dưới chân núi Bài Thơ, chùa Long Tiên được xây dựng từ năm 1941 không chỉ là điểm đến tâm linh mà còn là công trình mang đậm nét kiến trúc chùa cổ Bắc Bộ.

Đến đây, du khách có thể dâng hương, cầu bình an, sức khỏe và tài lộc cho gia đình trong năm mới. Không gian thanh tịnh của chùa, kết hợp với vẻ đẹp uy nghiêm, cổ kính, sẽ mang lại cảm giác thư thái và an nhiên cho du khách trong những ngày đầu năm.

Rời chùa Long Tiên, hành trình tiếp tục với trải nghiệm Tết khác biệt tại Yoko Onsen Quang Hanh, khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng phong cách Nhật Bản nổi tiếng tại Quảng Ninh. Khu nghỉ dưỡng sẽ đưa khách du ngoạn tới một ngôi làng Nhật bằng mọi giác quan, từ việc ngắm những villa mang kiến trúc nhà Nhật truyền thống, dạo chơi bên những khu vườn thiền, chiêm ngưỡng những gốc tùng La Hán quý hiếm cùng các tạo hình bonsai, đèn đá, suối cạn, cầu đá… cho tới việc ngâm mình thư thái trong những bể nước khoáng nóng được lọc bằng những công nghệ tiên tiến nhất, cảm nhận những dưỡng chất từ từ thẩm thấu, vỗ về và nuôi dưỡng thân- tâm- trí.

Đến đây vào đúng dịp Tết Nguyên Đán, du khách sẽ được chào đón bằng những màn múa lân chúc mừng năm mới rộn rã. Đặc biệt, chương trình biểu diễn Yosakoi – điệu múa truyền thống Nhật Bản – cũng là điểm nhấn giao thoa văn hóa, giúp nhân đôi không khí lễ hội tươi vui và sôi động dịp năm mới.

Vào mùng 2 Tết, Yoko Onsen Quang Hanh sẽ tổ chức bốc thăm may mắn "Đón lộc đầu năm", mang đến cho du khách cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn, giúp chuyến đi đầu năm thêm phần thú vị và ý nghĩa.

Một trong những trải nghiệm không thể bỏ lỡ tại Yoko Onsen Quang Hanh vào dịp Tết Nguyên Đán là buffet Tết với hơn 40 món ăn được chế biến tinh tế, kết hợp hài hòa giữa tinh hoa ẩm thực Việt và Nhật như chả mực giã tay, ngán hấp, tu hài nướng, sushi, sashimi,… Không chỉ là một bữa tiệc ẩm thực, buffet Tết tại Yoko Onsen Quang Hanh còn là một hành trình văn hóa, đưa du khách trở về với những giá trị truyền thống qua từng món ăn được chuẩn bị công phu, tỉ mỉ.

Hạ Long không chỉ mang đến vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ mà còn hội tụ những trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và lễ hội đặc sắc, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán. Với hành trình 48 giờ, Hạ Long hứa hẹn đem đến cho du khách một khởi đầu năm mới trọn vẹn và đầy cảm hứng.