Hà Kino chính thức lên tiếng sau thời gian dài bị "ném đá", được 1 chị đẹp an ủi: "Không thể để em mất lòng tin vào cuộc đời"

Hôm nay em Kino xin phép được chia sẻ về những cảm xúc - là những gì em đã trải qua trong thời gian vừa rồi.

Thời điểm quay tập hồi sinh còn trước cả tập em bị loại. Đó cũng là thời điểm mà em chưa bao giờ nghĩ tới. Trước đó em luôn tự tin ở bản thân là em không bao giờ làm điều gì xấu xa, làm gì không tốt hay tệ trong công việc và cuộc sống của mình có thể bị người khác chửi mắng hay chê trách, nên việc bị phản ứng như những gì em nhận được sau công diễn 1 có thể gọi là "cú sốc đầu đời". Các bạn tag tên để chửi, các bạn dùng lời lẽ xúc phạm, các bạn phẫn nộ, các bạn cười cợt... Cảm giác mọi thứ đến đã khiến em thật sự rất sợ và không biết mình phải đối diện nó như thế nào (và có thể em đã đối diện chưa đúng cách). Em đã thu mình lại, ẩn hết mọi trang thông tin có thể nhìn thấy mình, em còn không dám trả lời tin nhắn các chị đẹp, tin nhắn mọi người 1 thời gian, em tự tạo khoảng cách với mọi người xung quanh, với chương trình.

Và cũng lúc đó em biết mình được hồi sinh. Quá nhiều suy nghĩ, quá nhiều điều trong đầu là nên nhận hay không nhận. Em biết sự quay lại của em là một sự mạo hiểm, mạo hiểm vô cùng. Cơn sóng cũ còn đang ở đấy không hiểu mình sẽ đón cơn sóng mới - "nếu có" như thế nào. Có người khuyên em nên nhân cơ hội này để chứng tỏ mình có thể làm được, có người nói tốt nhất đừng nên quay lại vì sợ em bị tổn thương thêm.

22h30 có mặt ở DTAP cùng các chị team Hồi Sinh để nói với các chị, em đã quyết định Hồi Sinh và em sẽ không tránh né nữa. Đó cũng là lúc em biết mình phải cố gắng hết sức mình và em may mắn vì được các chị ủng hộ & động viên rất nhiều. Các chị không hề muốn "hiến tế" em và em cũng là người xin để được hát bài Anh. Em thật sự biết ơn các chị đã tin tưởng ở em (chị Tú Vi đã gọi sáng gọi đêm để động viên em Kino).

Có thể mỗi người có 1 cách đối mặt với mọi thứ khác nhau và em biết đôi khi sống quá cảm xúc cũng không phải là tốt. Em cũng biết không phải ai cũng có thể thấu hiểu được mình và họ không có nghĩa vụ phải hiểu mình. Nhưng cho đến hôm nay em vẫn luôn tin 1 điều - sự chân thành sẽ nhận được sự chân thành.

Em muốn gửi lời cám ơn tới rất rất nhiều người, lời biết ơn từ tận đáy lòng của em...

Vẫn là câu em đã nói - Em chỉ muốn chia sẻ những gì đã trôi qua và em cảm thấy biết ơn cuộc đời này, biết ơn vì những gì em đã - đang nhận được. Em xin lỗi nếu như có lúc nào em đáng ghét, không làm tốt hay để khán giả nhìn nhận không hay. Nhưng em chắc chắn em sẽ không bao giờ ngừng cố gắng trong cuộc sống này & không bao giờ là ai khác ngoài chính mình.

Be Brave - Be Strong - Be You!