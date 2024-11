Giải thưởng Golden Joystick Awards năm nay đã gây ra nhiều tranh cãi ngay từ khi danh sách đề cử được công bố, khiến nhiều người chơi đặt câu hỏi về tính công bằng của giải thưởng. Tuy nhiên, khi lễ trao giải diễn ra tại London và một số giải thưởng quan trọng được công bố, sự chú ý của cộng đồng game thủ đã dần chuyển từ những nghi vấn sang các tựa game chiến thắng.

GTA 6 thắng giải "Tựa game được mong đợi nhất" tại lễ trao giải Golden Joystick Awards 2024

Trong số đó, hai cái tên nổi bật và được quan tâm nhất chính là Black Myth: Wukong và GTA 6. Với Black Myth: Wukong, tựa game từng được đề cử Game of the Year tại The Game Awards nhưng gây tranh cãi vì điểm số thấp trên Metacritic, đã xuất sắc giành được hai giải thưởng lớn: "Game of the Year" và "Thiết kế hình ảnh xuất sắc nhất". Song song đó, GTA 6, phần tiếp theo được mong đợi từ lâu của series GTA, đã không có đối thủ trong hạng mục "Tựa game được mong đợi nhất".

GTA 6 đang khiến giới game thủ mong ngóng từng ngày

Đại diện Rockstar Games, khi lên nhận giải thưởng, đã gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ đã luôn ủng hộ hãng. Đồng thời, vị đại diện này cũng nhấn mạnh rằng GTA 6 sẽ mang đến cho người chơi những trải nghiệm chưa từng có. Ông chia sẻ thêm về quá trình phát triển "dài hơi và đầy khó khăn" của GTA 6, khẳng định rằng toàn bộ đội ngũ đã dồn hết tâm huyết để tạo ra một sản phẩm thực sự ấn tượng khi ra mắt.

Trước đó, hồi tháng 12/2023, Rockstar Games đã chính thức xác nhận ngày phát hành dự kiến của GTA 6 sau khi nhá hàng đoạn trailer đầu tiên. Theo đó, ông Strauss Zelnick, Giám đốc điều hành của Take-Two cho biết: "Chúng tôi rất tin tưởng rằng mình có thể ra mắt Grand Theft Auto VI vào mùa thu năm 2025", khi trả lời phỏng vấn IGN.

Với GTA 5, Rockstar Games đã bán ra 200 triệu bản, trở thành trò chơi bán chạy thứ hai mọi thời đại, chỉ xếp sau Minecraft với 300 triệu bản. Giới game thủ toàn cầu kỳ vọng GTA 6 có thể vượt qua những con số mà đàn anh đã làm được.