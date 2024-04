Google Maps dẫn đường đến một loạt “kho báu Trương Mỹ Lan”?!

Những địa điểm này nằm rải rác ở nhiều tỉnh, thành như TP HCM, Bình Dương, Bến Tre… Theo tìm hiểu, không ít địa chỉ mang tên "kho báo (báu) Trương Mỹ Lan" trên bản đồ vốn là cơ sở kinh doanh như nhà hàng, quán ăn, cơ sở giặt sấy…

Điển hình, khi phóng viên tìm đến một địa điểm mang tên "kho báu Trương Mỹ Lan" tại phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, thì đây là một quán ăn.

Loạt địa điểm trên Google Maps bị đổi tên thành "kho báo Trương Mỹ Lan"

Anh Mạnh Cường, kỹ sư công nghệ thông tin, cho biết Google Maps cho phép người dùng được thay đổi tên, vị trí hoặc các thông tin chi tiết khác của một địa điểm. Điều này đồng nghĩa các địa chỉ trên dễ dàng được người có tài khoản Google can thiệp theo ý muốn.

Cũng theo anh Cường, việc người dùng mạng xã hội lợi dụng sức nóng từ vụ án Trương Mỹ Lan nhằm "đu trend", câu like, câu view, tạo chú ý là hành vi đáng lo ngại, dễ gây lầm tưởng về vụ án, khiến dư luận hoang mang.



Anh Cường đề nghị các đơn vị hữu trách, kể cả Google, cần rà sát, chấn chỉnh tình trạng này, tuân thủ nghiêm luật pháp.

Trước đó, luật sư Giang Hồng Thanh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Trương Mỹ Lan tại phiên xét xử sơ thẩm của TAND TP HCM) có đơn gởi Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Cục Phát thanh truyền hình - Thông tin điện tử, TAND TP HCM, VKSND Tối cao và Cơ quan CSĐT Bộ Công an, đề nghị xử lý hành vi vi phạm Luật An ninh mạng.

Theo luật sư Giang Hồng Thanh, sau phiên tòa sơ thẩm, xuất hiện đoạn clip lồng ghép, xuyên tạc hội thoại giữa chủ tọa phiên tòa và bà Trương Mỹ Lan. Đoạn clip này đã tạo cơn sốt, thậm chí đã trở thành trend (xu hướng), tạo viral (lan truyền), tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội và website như Zalo, TikTok, Facebook, Google, Youtube...