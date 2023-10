Google hướng tới tương lai không mật khẩu

Google hướng tới giải pháp thay thế mật khẩu an toàn hơn và nhanh hơn, giúp mọi người không phải nhớ nhiều mật khẩu. Ảnh minh họa: Neowin

Gã khổng lồ công nghệ thông báo rằng họ đang đặt Passkey (mật mã) làm tùy chọn mặc định cho tài khoản Google cá nhân sau phản hồi tích cực từ người dùng. Google cho biết, Passkey mà Google bắt đầu sử dụng vào tháng 5 là một giải pháp thay thế mật khẩu an toàn hơn và nhanh hơn, giúp mọi người không phải nhớ nhiều mật khẩu.



Passkey an toàn hơn vì chúng loại bỏ khả năng mật khẩu của bạn bị đánh cắp, cả do bị hack và do bạn vô tình chia sẻ mật khẩu đó.

Passkey, một hệ thống bỏ mật khẩu để chuyển sang các phương pháp xác minh trên thiết bị an toàn hơn như đối sánh khuôn mặt, xác minh dấu vân tay hoặc thậm chí là mã PIN mà người dùng nhập để mở khóa thiết bị hay tải khoản của họ.

Ý tưởng là loại bỏ hệ thống mật khẩu và với nó, tất cả các rủi ro và phức tạp đi kèm. Ngoài ra, Passkey cũng loại bỏ xác thực hai lớp vì Passkey về cơ bản là xác nhận rằng bạn đang sở hữu thiết bị của mình.

Ngày càng có nhiều ứng dụng và công ty sử dụng passkey như YouTube, Bản đồ, Uber và eBay, tất cả đều cho phép mọi người sử dụng passkey để đăng nhập.

Passkey chạy trên tính năng nhận dạng khuôn mặt, quét dấu vân tay hoặc số PIN, khiến các cuộc tấn công lừa đảo không hiệu quả khi nhập mật khẩu.

Theo một bài đăng của Google nêu rõ, ngay cả khi người dùng mất thiết bị, người khác sẽ cần thông tin sinh trắc học hoặc số PIN của người dùng để đăng nhập.

Họ sử dụng một dạng mật mã có thể xác nhận rằng thiết bị có mật mã và mật khẩu chỉ có thể được truy cập thông qua thông tin sinh trắc học hoặc số PIN.

Google cho biết trong blog: “Chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn về những ứng dụng mà bạn có thể bắt đầu sử dụng Passkey”. “Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ tiếp tục khuyến khích người dùng chuyển hướng sang Passkey”.

Bài đăng trên của Google cũng cho biết những người dùng thích mật khẩu truyền thống có thể từ chối sử dụng Passkey.