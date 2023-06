Goo Hye Sun thua kiện, thay đổi ngoại hình hậu ly hôn, còn chồng cũ hiện ra sao?

Goo Hye Sun thua kiện công ty chồng cũ

Vào ngày 18/6, Goo Hye Sun đã thua trong vụ kiện công ty HB Entertainment. Yêu cầu bồi thường thiệt hại từ phía nữ diễn viên bị Phòng thỏa thuận dân sự Tòa án quận trung tâm Seoul bác bỏ.

Hai bên xảy ra mâu thuẫn liên quan đến kênh YouTube do Goo Hye Sun và HB Entertainment xây dựng. Vào tháng 2/2020, nữ diễn viên đệ đơn yêu cầu công ty quản lý trả tiền lợi nhuận thu được, đồng thời cung cấp bản quyền các video được đăng trên tài khoản YouTube HB Entertainment.

Tháng 4/2020, Ủy ban Trọng tài Thương mại Hàn Quốc ra phán quyết do HB Entertainment đã đầu tư vào việc phát triển kênh YouTube, nên Goo Hye Sun phải bồi thường cho công ty 35 triệu won (hơn 600 triệu đồng) thiệt hại.

Vào ngày 18/6/2023, Tòa án quận trung tâm Seoul đã bác bỏ yêu cầu từ phía Goo Hye Sun về việc công ty cũ phải bồi thường. Đến ngày 20/6, nữ diễn viên Vườn sao băng tố cáo HB Entertainment quỵt thù lao và bắt nạt cô suốt 10 năm qua: "Vì tin tưởng chồng cũ nên tôi đồng ý xuất hiện trên kênh YouTube của HB Entertainment. Nhưng công ty không trả thù lao cho tôi dù tổng số lượt xem lên đến hơn 10 triệu...". Nữ diễn viên khẳng định sẽ kháng cáo tới cùng.

Nhiều ý kiến cho rằng Goo Hye Sun vẫn hay nhắc tới Ahn Jae Hyun, bị ám ảnh do cuộc ly hôn, và chưa bỏ được thói quen thao túng chồng cũ.

Lột xác sau khi giảm cân

Đã lâu không xuất hiện trên truyền thông, Goo Hye Sun "gây bão" trên trang mạng xã hội với hình ảnh xinh đẹp và thon gọn hơn.

Hình ảnh hiện tại của nàng Cỏ

Người đẹp tiết lộ đã giảm thành công 20 kg từ 60 kg xuống còn 40 kg. Việc giảm cân thành công đã giúp cho ngôi sao của Vườn sao băng có được vóc dáng và khuôn mặt V-line thon gọn hơn.

Hình ảnh mũm mĩm trước đó 1 năm của nữ diễn viên

Goo Hye Sun cũng cho hay để có thể hoàn thành mục tiêu đề ra, bản thân đã nỗ lực rất nhiều. Nữ diễn viên xứ kim chi tập luyện siết cân cùng huấn luyện viên cá nhân cũng như áp dụng chế độ ăn uống nghiêm ngặt.

Goo Hye Sun thừa nhận thân hình có đôi phần mũm mĩm trước đây là do bản thân gặp stress bởi công việc nên giải tỏa cho chính mình bằng cách ăn uống, đặc biệt có thời điểm cô nghiện đồ ngọt và cơm.

"Tôi bắt đầu ý thức việc chăm sóc sức khỏe trong độ tuổi 40 là rất quan trọng. Tôi dành khá nhiều thời gian tìm hiểu và nghiên cứu phương pháp giảm cân hiệu quả nhất cho mình. Tôi đã quyết định kết hợp thực đơn ăn uống giảm chất béo, tinh bột, cùng tập luyện thể thao nghiêm khắc để có được vóc dáng gọn gàng. Hiện tôi hoàn toàn tự tin vào chính mình". Goo Hye Sun chia sẻ.

Phim Ahn Jae Hyun đóng chính rating các tập đầu gần 21%

The Real Has Come! (Người ấy đã đến) là bộ phim truyền hình cuối tuần kể về câu chuyện của Gong Tae Kyung (Ahn Jae Hyun), một bác sĩ sản chuyên khoa tay nghề cao và Oh Yeon Doo (Baek Jin Hee), giảng viên ngôn ngữ "tân binh" trong ngành giảng dạy trên Internet.

Cả hai gặp gỡ trong hoàn cảnh éo le, Tae Kyung kiên quyết không kết hôn nên bị bà của mình ép cưới thư ký Jang Se Jin (Cha Joo Young), cũng là bạn thanh mai trúc mã của anh. Ước mơ trở thành giảng viên Internet hàng đầu của Yeon Doo thì gần đạt được, nhưng cô bất ngờ phát hiện mình mang thai đứa con của bạn trai cũ.

Sau những tập đầu tiên, diễn xuất của Ahn Jae Hyun nhận về nhiều bình luận khen ngợi, khán giả cho rằng anh đã thoát mác "thánh đơ", biểu cảm linh hoạt hơn trước rất nhiều. Thế nhưng có vẻ như 50 tập phim truyền hình là quá sức đối với Ahn Jae Hyun. Phim mới chiếu được một nửa mà phong độ nam chính đã sụt giảm, gây tranh cãi về diễn xuất.

Theo Nielsen Korea, 2 tập đầu tiên của The Real Has Come! đạt rating 17,7% và 20,8%. Tuy nhiên, những tập phát sóng gần nhất của The Real Has Come! có tỷ suất người xem sụt giảm do vướng vào nhiều tranh cãi đến từ biểu cảm nhạt nhẽo và diễn xuất đơ cứng của Ahn Jae Hyun.