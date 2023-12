Gom mảng xanh, góp tương lai bền vững

Trong đó, đồng hành cùng chính phủ, AQUA Việt Nam góp phần dưỡng chăm tương lai của người Việt qua hoạt động "AQUA Chăm Sóc Trăng - Trồng Rừng Vững Đất".

"Net Zero" - Nỗ lực tô thêm màu xanh cho đất Việt

Hà Nội lọt top 3 thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới, TP. HCM giăng kín bởi bụi mịn, xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long... và đó chỉ là một số ví dụ tiêu biểu của biến đổi khí hậu tại nước ta. Một khi thiên nhiên "trỗi dậy", chính chúng ta là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất: Đời sống khó khăn, mùa màng thất thoát, nước ngọt khan hiếm... Trong đó, phần lớn hậu quả trên đến từ việc khuyết mất mảng xanh - "hàng rào sinh thái" bảo vệ con người khỏi những tác động của thiên nhiên.

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu.

Trước thực trạng trên, chính phủ Việt Nam đã đưa ra cam kết "Net Zero" vào 2050, như một lời "giảng hòa" cùng thiên nhiên, chung tay chống lại tình trạng biến đổi khí hậu khắp thế giới. Với "Net Zero", Việt Nam đặt quyết tâm cân bằng lượng khí nhà kính phát thải vào khí quyển và lượng khí thải được hấp thụ bởi những "lá phổi xanh" trải dài khắp đất nước. Tuy nhiên, dưới áp lực từ sự phát triển trong sản xuất, hành trình chạm mốc "Net Zero" sẽ khó khăn hơn nếu không nhận được đồng lòng ủng hộ từ các doanh nghiệp Việt. Hành trình dưỡng xanh của Việt Nam, do đó rất cần sự nhập cuộc nhanh, mạnh mẽ hơn nữa trong chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Góp phần không nhỏ cho mục tiêu "Net Zero" chính là hành trình vun đắp mảng xanh cho hệ sinh thái tự nhiên.

Hoà cùng quyết tâm của chính phủ, những năm gần đây, nhiều hành trình vun đắp mảng xanh đã được khởi xướng. Bởi lẽ, trồng rừng không chỉ để giữ đất, mà còn giữ cho đời sống của người dân được đảm bảo. Đặc biệt đối với những cánh rừng ngập mặn, khi đây là một trong những hệ sinh thái quan trọng, giúp ổn định bờ biển, bảo vệ đê điều và là tấm lá chắn chống lại gió bão cũng như các tai biến thiên nhiên.

Hành trình dưỡng xanh Sóc Trăng, dưỡng tương lai bền vững của AQUA Việt Nam

Sóc trăng được dự báo sẽ có 43,7% diện tích chìm dưới mực nước biển trong vòng 80 năm tới, đồng thời cũng đang đối mặt với nguy cơ sạt lở và xâm nhập mặn, đe dọa nghiêm trọng đến đời sống người dân. Hơn bao giờ hết, Sóc Trăng hiện cần những hàng cây khỏe khoắn, vươn mình giúp tỉnh thành này thêm vững chãi trước tác động của biến đổi khí hậu.

Nhận thức được sự cấp bách của việc gìn giữ "rào chắn xanh" cho Sóc Trăng, đồng thời đồng hành cùng chính phủ tiến gần hơn với mục tiêu "Net Zero", AQUA Việt Nam đã cùng đơn vị Hạnh Phúc Xanh chăm dưỡng cánh rừng ngập mặn Vĩnh Châu (Sóc Trăng) với hoạt động "AQUA Chăm Sóc Trăng - Trồng rừng Vững đất".

1.700 mầm cây đã được AQUA Việt Nam và Hạnh Phúc Xanh vun trồng tại bãi bồi Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

AQUA Việt Nam tiếp sức cho Hạnh Phúc Xanh 153 triệu đồng tương đương 1.700 cây, góp sức vào công cuộc phủ xanh cho bãi trồng Vĩnh Châu với mục tiêu phủ 44.000 cây ở Sóc Trăng năm 2023. 1.700 mầm cây đã được vun đắp tại bãi trồng, tiếp sức dưỡng sống cho Sóc Trăng trước những diễn biến khó lường của thiên nhiên.

Đại diện AQUA Việt Nam, Bà Trương Thị Thanh Huyền cho biết: "Chúng tôi hiểu rằng các thiên tai như lũ lụt, hạn hán và xâm thực mặn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn và cuộc sống của người dân, đặc biệt tại các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long. Do đó, AQUA Việt Nam quyết định kết hợp cùng Hạnh Phúc Xanh triển khai hoạt động AQUA Chăm Sóc Trăng, như một điểm khởi đầu phù hợp, một động thái kịp thời để hỗ trợ việc gìn giữ và bảo vệ môi trường".

"AQUA Chăm Sóc Trăng - Trồng rừng Vững đất" là lời cam kết của AQUA đến yếu tố môi trường, chung tay giúp Việt Nam đến gần hơn với mục tiêu "Net Zero"

Không đơn thuần là một hoạt động chăm dưỡng mầm xanh, "AQUA Chăm Sóc Trăng - Trồng rừng Vững đất" nằm trong dự án dài hạn "AQUA Chăm" - là lời cam kết chung tay bảo vệ môi trường và xã hội, giúp chính phủ đến gần hơn với mục tiêu "Net Zero" trong thời gian tới.

Tiếp nối "AQUA Chăm Sóc Trăng - Trồng rừng Vững đất", AQUA Việt Nam sẽ tiếp tục các hoạt động chăm dưỡng cho hệ sinh thái tại các địa phương khác, góp phần đẩy lùi những hiểm họa do biến đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu gây ra.