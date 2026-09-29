Goldsun Media: Lan tỏa giá trị tích cực trong kỷ nguyên niềm tin số

Trong kỷ nguyên niềm tin số, Goldsun Media mở rộng sức ảnh hưởng từ online đến đời sống đô thị, đồng hành cùng KOL Summit 2026 lan tỏa những giá trị truyền thông tích cực, minh bạch và có trách nhiệm.

Trong kỷ nguyên số, sức ảnh hưởng không chỉ nằm ở khả năng được nhìn thấy mà còn ở giá trị được lan tỏa. Đây cũng là điểm gặp giữa Goldsun Media và KOL Summit 2026, cùng hướng tới truyền thông minh bạch, có trách nhiệm và tạo niềm tin.

Hơn 30 năm xây dựng hệ sinh thái điểm chạm ngoài trời

Hoạt động từ năm 1994, Goldsun Media đã phát triển thành hệ sinh thái OOH/DOOH với mạng lưới phủ 27/34 tỉnh, thành phố và đồng hành cùng hơn 5.000 thương hiệu trong và ngoài nước.

Doanh nghiệp hiện sở hữu hơn 112.000 m² diện tích hiển thị, hơn 4.000 vị trí biển bảng, trên 500 điểm quảng cáo sân bay và hơn 50 màn hình LED cỡ lớn. Hệ sinh thái giải pháp gồm billboard, Digital OOH, quảng cáo sân bay, Metro, phương tiện giao thông và Wifi Marketing.

Bên cạnh mở rộng mạng lưới, Goldsun Media đẩy mạnh ứng dụng công nghệ LED, hệ thống quản trị nội dung thông minh và xây dựng hệ thống theo chuẩn Green OOH, giúp nâng cao hiệu suất và đa dạng hóa dịch vụ truyền thông theo nhu cầu chiến dịch, đồng thời đáp ứng các tiêu chí ESG và phát triển bền vững cho ngành quảng cáo ngoài trời.

Khi sức ảnh hưởng được mở rộng từ online ra đời sống đô thị

KOL tạo ảnh hưởng qua cộng đồng người theo dõi, còn OOH/DOOH giúp đưa thông điệp từ màn hình cá nhân ra các điểm chạm công cộng như đường phố, sân bay hay khu vực công cộng. Sự kết hợp này mở rộng hành trình lan tỏa từ online đến offline.

Đồng hành cùng KOL Summit 2026, Goldsun Media góp phần truyền tải thông điệp chương trình trên hệ thống DOOH, qua đó cùng sự kiện thúc đẩy một hệ sinh thái sáng tạo minh bạch, có trách nhiệm và bền vững.

Lan tỏa có trách nhiệm trong kỷ nguyên niềm tin số

Với đặc thù là doanh nghiệp OOH/DOOH, đóng góp của Goldsun Media đối với an toàn số không nằm ở các giải pháp an ninh mạng, mà ở năng lực truyền thông: đưa những thông điệp tích cực, có trách nhiệm và mang giá trị xã hội tiếp cận cộng đồng trên quy mô rộng.

Trong bối cảnh ranh giới giữa Online và Offline ngày càng xóa nhòa, Goldsun Media định hướng phát huy lợi thế mạng lưới và công nghệ để trở thành cầu nối giữa thương hiệu, người có sức ảnh hưởng và công chúng. Từ một nội dung trên mạng xã hội đến một màn hình lớn giữa thành phố, sức ảnh hưởng chỉ thực sự có giá trị khi không dừng ở việc “viral”, mà có khả năng tạo ra nhận thức tích cực và niềm tin lâu dài.

Đó cũng là cách Goldsun Media tiếp tục mở rộng vai trò của OOH: không chỉ giúp thương hiệu được nhìn thấy, mà góp phần đưa những thông điệp đáng được nhìn thấy đến gần hơn với cộng đồng.