Gợi ý điểm ngắm pháo hoa từ trên cao đẹp nhất Hà Nội

Estrella Skybar (tầng thượng La Nueva Boutique Hotel Hanoi, 32 Lò Sũ, Hoàn Kiếm)

Nằm trên tầng cao nhất của khách sạn La Nueva Boutique Hotel Hanoi, Estrella Skybar sở hữu tầm nhìn thoáng đạt và rộng mở ra 2 phía: hồ Hoàn Kiếm và cầu Long Biên. Theo ông Nguyễn Lê Anh Đức - Trợ lý Giám đốc La Nueva Boutique Hotel Hanoi, cả nhà hàng Momento và Estrella Skybar tại khách sạn này đều có các chương trình hấp dẫn đón du khách trong dịp Giáng sinh và chào Năm mới 2023.

Nguồn: La Nueva Boutique Hotel Hanoi

Nhiều năm nay, mỗi dịp bắn pháo hoa ở hồ Hoàn Kiếm thì các nhà hàng, quán bar thường kín chỗ rất sớm nên khách hàng cần đặt chỗ trước và đến sớm. Estrella Skybar mở cửa từ 16h nên từ những lúc chiều tối, du khách đã có thể lên tầng cao nhất tại khách sạn để uống trà, hoặc một chút bia, cùng đồ ăn vặt và ngắm hoàng hôn. Thời điểm chạng vạng cũng là lúc cầu Long Biên lên đèn, cộng thêm cái se lạnh của mùa đông tạo ra không khí lãng mạn đặc trưng của Hà Nội.

Với chương trình đếm ngược đón Năm mới 2023, Estrella Skybar giới thiệu các loại cocktail được những bartender ở đây sáng tạo ra, như món “To the moon and back”. Trước đó để chuẩn bị năng lượng cho một buổi tối nhiều hoạt động, thực khách có thể tận hưởng bữa tối tại nhà hàng Momento trong khu vực riêng tư trong nhà ở tầng dưới. "Sự tận tâm, phục vụ chuyên nghiệp cùng với nét hiếu khách, thân thiện được chúng tôi xác định là định hướng và mục tiêu của nhà hàng Momento và Estrella Skybar trong thời gian dài" - ông Nguyễn Lê Anh Đức cho biết.

Bellevue Rooftop (tầng thượng Silk Path Boutique Hanoi, 21 Hàng Khay, Hoàn Kiếm)

Nguồn: Silk Path Boutique Hanoi

Nằm trên con phố Hàng Khay tấp nập ven hồ Hoàn Kiếm, khách sạn Silk Path Boutique Hanoi sở hữu vị trí đắt giá cùng tầm nhìn trực diện ra tháp Rùa và cầu Thê Húc. Nằm trên tầng cao nhất của khách sạn này là Bellevue Rooftop - một quán bar trên cao với không gian mở, rất lý tưởng để ngắm pháo hoa. Vì vậy nếu có kế hoạch tận hưởng đêm giao thừa tại đây, du khách nên liên hệ đặt chỗ sớm.

Ngày 31/12 tới, bữa tối tại Bellevue Rooftop bắt đầu phục vụ từ 18h - 23h theo thực đơn dành riêng cho ngày cuối cùng của năm. Sau thời gian này, Bellevue Rooftop vẫn mở cửa để thực khách chờ ngắm pháo hoa sau bữa tối. Tại đây, thực khách không chỉ được thưởng thức ẩm thực quốc tế sáng tạo, những món ngon phong vị 3 miền với nét chấm phá của đầu bếp 5 sao mà còn tận hưởng những ly cocktail độc đáo hoặc rượu vang thượng hạng.

LOTTE Ha Noi Sky (Tầng 65 tòa nhà LOTTE, 54 Liễu Giai, Ba Đình)

Nguồn: LOTTE Ha Noi Sky

Thế mạnh của LOTTE Ha Noi Sky là tầm nhìn toàn cảnh 360 độ hướng về trung tâm thành phố Hà Nội, với điểm nhấn là hồ Ngọc Khánh hoặc hồ Tây. Ở độ cao khoảng 270m, du khách có thể quan sát pháo hoa bắn lên từ phía hồ Hoàn Kiếm vào thời điểm đón Năm mới 2023.

Không gian lịch sự, rộng rãi cũng là điểm cộng của LOTTE Ha Noi Sky, với sức chứa từ 500 đến 700 người. Nơi này từng tổ chức nhiều sự kiện lớn như Football Festai, Freestyle Football Festival, Singapore Airlines 30th Anniversary...

Nguồn: LOTTE Ha Noi Sky

Vào tối ngày 31/12/2022, các hoạt động đón Năm mới 2023 tại LOTTE Ha Noi Sky diễn ra từ 21h đến 1h ngày hôm sau với tên gọi "Countdown in the Sky", gồm chương trình âm nhạc sôi động DJ Night, biểu diễn nhảy hiện đại, các trò chơi, sự kiện đếm ngược và rút thăm may mắn.

The Summit Bar (tầng 20 Pan Pacific Hà Nội, 01 Thanh Niên, Ba Đình)

Nguồn: Pan Pacific Hà Nội

Nằm trên tầng thượng của khách sạn Pan Pacific Hà Nội, The Summit Bar được biết đến bởi cả du khách Việt và người nước ngoài nhờ tầm nhìn đắt giá bao quát Hồ Tây, hồ Trúc Bạch và hướng ra sông Hồng, cùng không gian đương đại và phong cách phục vụ chu đáo, chuyên nghiệp. Nơi này cũng nổi tiếng là địa điểm lý tưởng để ngắm hoàng hôn và thưởng thức trà chiều, hay tổ chức những bữa tiệc cocktail trẻ trung và phá cách; với những lựa chọn về trà, cà phê, cocktail và nhiều loại đồ uống, đồ ăn nhẹ cao cấp.

The Summit Bar còn sở hữu vị trí tuyệt vời để ngắm pháo hoa rực sáng đêm giao thừa, chào đón một năm mới nhiều niềm vui và may mắn. Mỗi vị trí tại đây lại mang đến một góc nhìn riêng về Hà Nội, dù là không gian trong nhà ấm áp, sang trọng với gam màu dịu mắt hay khu vực ngoài trời tự nhiên và thoáng đãng. Bà Nguyễn Thuỳ Linh - Quản lý Marketing và Truyền thông khách sạn Pan Pacific Hà Nội cho biết: "Vào ngày 31/12 sắp tới, trong tiếng nhạc sôi động từ DJ, tiệc đón năm mới tại The Summit Bar sẽ là sự kiện không thể bỏ lỡ với để tận hưởng những thời khắc cuối cùng, trước khi khép lại năm 2022"./.