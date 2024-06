Chiều nay (6/6), các thí sinh TPHCM đã hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ - môn thi thứ 2 thuộc kỳ thi vào lớp 10 công lập. Đề thi Ngoại ngữ năm nay bao gồm 40 câu trắc nghiệm trải dài ở nhiều phạm vi kiến thức.

Theo nhận định chung của phần lớn các thí sinh, đề tiếng Anh năm nay không quá khó.

Thí sinh phấn khởi vì đề tiếng Anh "dễ thở"

Dưới đây là gợi ý đáp án đề tiếng Anh thi vào lớp 10 2024 TPHCM của Ban chuyên môn Tuyensinh247.com:



1. C 2. B 3. B 4. A 5. D 6. A 7. C 8. D 9. C 10. B 11. A 12. A 13. B 14. C 15. C 16. A 17. B 18. C 19. D 20. A 21. C 22. D 23. False 24. True 25. True 26. True 27. B 28. C

29. preparation

30. experienced

31. beautify

32. effective

33. assistance

34. successfully

35. Every one of us should follow the example set by Uncle Ho, our beloved leader.

36. Studying abroad gives students opportunities to learn about different cultures.

37. The children are keen on making models of animals in their free time.

38. If I were you, I would go to the dentist twice a year.

39. It has been two years since she last participated in a competition.

40. Because he performed well, he was nominated as singer of the year.

Ngày mai (7/6), các thí sinh sẽ bước vào môn thi cuối cùng là Toán học với thời gian 120 phút. Còn đối với thí sinh đăng ký vào các lớp chuyên/tích hợp, các em sẽ thi thêm môn chuyên, môn tích hợp vào chiều mai với thời gian 150 phút.

https://kenh14.vn/goi-y-dap-an-de-tieng-anh-thi-vao-lop-10-2024-tphcm-20240606144734022.chn