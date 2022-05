Góc tò mò: Thứ hạng của 15 KOC đỉnh nhất hiện nay vẫn đang thay đổi chóng mặt từng ngày

Sôi động và náo nhiệt hơn hẳn các thử thách trước chính là những gì đã diễn ra trong tập 4 với chủ đề "Chú ếch và lá sen" của KOC VIETNAM 2022. Cùng với sự hỗ trợ của biệt đội cực kỳ "tín" gồm: TikToker Vinh Trần, TikToker Badbie, rapper Osad, diễn viên Phương Lan và YouTuber Kiên Hoàng, 15 thí sinh đã tạo ra hàng loạt clip review cực cuốn, cực hay.

Đương nhiên, sự cạnh tranh của dàn thí sinh chưa bao giờ hết căng thẳng khi cứ mỗi ngày, thứ hạng của từng người lại thay đổi theo từng đơn hàng giao được thành công.

Quá xuất sắc top 3 dẫn đầu

Cái tên vẫn giữ vững phong độ, khẳng định tài năng xứng đáng với vị trí dẫn đầu KOC VIETNAM 2022 chính là Call Me Duy. May mắn lựa chọn "trúng tủ" sản phẩm làm đẹp, Call Me Duy đã kết hợp cùng TikToker Vinh Trần cho ra lò một sản phẩm review không chỉ chinh phục được ban giám khảo khó tính mà còn khiến hội chị em chốt đơn liên hồi.

Đáng ngạc nhiên không kém chính là Hoàng Việt và Tui là Tiểu Hy khi lần lượt chiếm vị trí số 2 và 3 trên bảng xếp hạng tuần vừa qua. Cầm trên tay những sản phẩm quen thuộc với mọi người nhưng nhờ khả năng sáng tạo cực nhanh và lối diễn thu hút, 2 thí sinh đã tạm biệt vị trí an toàn hàng tuần để vươn lên top đầu ấn tượng.

Các thí sinh quen thuộc của "nhóm an toàn"

Chẳng hề kém cạnh 3 cái tên dẫn đầu, nhóm an toàn vẫn nằm trong top 10 cũng đã để lại nhiều ấn tượng với người xem trong tập lên sóng vừa qua. Vẫn là những cái tên quen mặt như Chúa tể Rì Vêu với bộ sản phẩm thiên nhiên đến từ nhà Milaganics, Linh Sim, Châu Muối, Nguyễn Bùi Nam Phương, Pu Mét 7 hay AnhEm TV, dẫu thứ hạng có những thay đổi lên xuống nhưng luôn nằm trong top an toàn của chương trình.

Đặc biệt nhất trong tập 4 chính là Kiều Thanh. Nếu như suốt 3 tập vừa qua, cô nàng luôn nằm trong nhóm thí sinh nguy hiểm đứng cuối thì tuần này đã thực sự thay đổi để vươn lên vị trí thứ 7. Kết hợp cùng TikToker Vinh Trần, cô gái dễ thương của chúng ta đã nêu bật được mọi thông tin, công dụng và khiến người xem muốn chốt đơn liền sản phẩm đó. Mong rằng trong những thử thách tiếp theo, Kiều Thanh sẽ còn bứt phá nhiều hơn khiến khán giả phải ngỡ ngàng.

Những cái tên sừng sỏ vẫn đang tụt lại

Bước vào cuộc thi với lượng fan hùng hậu cùng kinh nghiệm đáng gờm nhưng trong các thử thách gần đây, Ông giáo Review lại đang dần mất đi phong độ của mình và dậm chân tại vị trí 14. Rơi vào tình cảnh tương tự chính là I’m Lucia, từng đứng vị trí đầu bảng với hàng loạt ưu thế nhưng trong tập vừa qua, clip review sản phẩm Máy lọc nước nóng lạnh Karofi của cô nàng kết hợp cùng khách mời Osad lại chưa thực sự ấn tượng. Kết quả I’m Lucia đã đứng cuối bảng trong 2 tuần liên tiếp.

Bên cạnh đó, Mai Tiến Đạt, Cô Em Mê Mẫu và Bé Đăng vẫn chưa thể thoát khỏi nhóm nguy hiểm khi lần lượt nằm ở vị trí 11, 12 và 13 trong tuần này. Chặng đường thử thách dành cho 15 thí sinh đã đi được một nửa với rất nhiều biến động đã diễn ra. Liệu những cái tên đang rơi vào vòng nguy hiểm có bứt phá vượt lên, các thí sinh xuất sắc có giữ vững vị trí của mình hay không? Đừng bỏ qua các tập phát sóng của chương trình KOC VIETNAM 2022 vào lúc 20h30 Chủ Nhật hàng tuần nhé!

Chương trình KOC VIETNAM 2022 được đầu tư thực hiện bởi VCCorp cùng đơn vị đồng tổ chức Lazada Việt Nam, phát hành chính thức trên Kenh14 và hệ thống truyền thông đa nền tảng, tư vấn và bảo trợ truyền thông bởi Admicro, cùng đơn vị đồng hành Samsung Galaxy A và ACCESSTRADE Việt Nam là cuộc thi tìm kiếm, đào tạo và nâng đỡ thế hệ KOC chuyên nghiệp lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Cùng với sự đồng hành của các thương hiệu nổi tiếng, KOC VIETNAM 2022 hứa hẹn sẽ tạo nên một thế hệ mang tầm ảnh hưởng, khẳng định sức sáng tạo và nhiệt huyết của giới trẻ Việt. Trải qua các vòng thi gay cấn và cam go, giờ đây top 15 thí sinh xuất sắc nhất vẫn đang cạnh tranh nảy lửa để trở thành quán quân KOC VIETNAM mùa đầu tiên cùng tổng giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng. Hãy đón xem vòng thi KOC Camp được phát sóng vào lúc 20h30 Chủ nhật hàng tuần từ ngày 3/4/2022 đến 8/5/2022 với 6 tập đầy những thử thách và hoạt động lôi cuốn.

