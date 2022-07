Góc cảnh giác: Muối bò tẩy tế bào chết bị làm giả tinh vi

Muối tẩy tế bào chết A Bonne’ đến từ Thái Lan ngày càng phổ biến và cực "hot" bởi giá thành cực mềm, ai cũng có thể sở hữu ngay mà chất lượng thì … xời tuyệt vời luôn!

Cứ ngỡ với giá thành như thế thì có thể yên tâm mua hàng ở bất cứ đâu, nhưng không!

Cứ ngỡ rẻ là không bị làm giả, làm nhái thì bạn đã nhầm to rồi!

Hiện nay sản phẩm hàng giả, hàng nhái đang được phân phối trên thị trường với số lượng không tưởng.

Mới đây một tín đồ skincare đã "bóc phốt" một loại muối fake được làm giả vô cùng tinh vi, "đi trước một bước" ra cả mùi hương mới mà nhãn hàng chưa có.

Cảnh báo hàng giả từ nhà phân phối CAC

Theo đó, vị khách này đã mua loại muối cà phê làm giả này về sử dụng và khi liên hệ với công ty TNHH Cơ Hội và Thách Thức (CAC) - nhà phân phối chính thức của muối A Bonne’ tại Việt Nam thì mới vỡ lẽ: Công ty KHÔNG PHÂN PHỐI mặt hàng này và tất cả các sản phẩm đang được bán trên thị trường ĐỀU LÀ HÀNG GIẢ. Thậm chí Công ty TNHH Cơ Hội và Thách Thức (CAC) còn cung cấp cả công văn từ Công ty A plus - A Plus Supply Co., Ltd (Nhà sản xuất thương hiệu A Bonne’) về việc không sản xuất loại sản phẩm mà vị khách này đang sử dụng.

Thế nên, hãy luôn là một khách hàng thông minh, sáng suốt và lựa chọn những nơi mua hàng uy tín nhất để sử dụng những sản phẩm chính hãng để chăm sóc da thật an toàn và hiệu quả.

Để biết thêm thông tin chi tiết, check ngay fanpage bán hàng trực tiếp của CAC ngay bên dưới nhé!

Fanpage: https://www.facebook.com/beautyrepublicvietnam

https://kenh14.vn/goc-canh-giac-muoi-bo-tay-te-bao-chet-bi-lam-gia-tinh-vi-20220725071202167.chn