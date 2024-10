Góc bật mí - bí mật giúp “local brand” bùng nổ đơn hàng livestream trên TikTok Shop

Livestream bán hàng "khó nhưng đã có chiêu"

Bán hàng qua livestream (LIVE Commerce) đã cán mốc doanh thu toàn cầu 1.350 tỷ USD (khoảng 33.750.000 tỷ VND) trong năm 2023 và dự kiến sẽ tăng trưởng gấp gần 3 lần trong thập kỷ tới, theo Business Research Insights. Xu thế mua sắm này đang mở ra ngàn cơ hội hấp dẫn khó cưỡng, song thách thức đi kèm cũng không ít và không phải thương hiệu nào bắt sóng cũng thành công.

LIVE Commerce "khó nhưng đã có chiêu" khi gần đây TikTok Shop đẩy mạnh các công cụ và chiến dịch lớn hỗ trợ nhà bán hàng. Đơn cử trong mảng thời trang, chiến dịch Super Brand Festival 3 ngày và phiên LIVE "Thời Trend, Deal Đẹp" 25 tiếng gây bão thời gian qua - đã tạo bệ phóng bứt phá doanh thu cho hơn 50 thương hiệu với phiên livestream mượt mà, kịch bản tương tác đa chiều và vũ trụ ưu đãi hấp dẫn.

Cụ thể, phiên LIVE đã mạnh tay đưa 2 sàn catwalk sáng tạo chủ đề "From Factory to Runway" (Từ xưởng may đến sàn diễn) cùng 20 người mẫu chuyên nghiệp lên sóng trực tiếp, tạo cảm hứng cho người mua ngắm nghía mọi góc độ sản phẩm. Cùng với đó là dàn thiết bị công nghệ hùng hậu phía sau để 25 tiếng livestream mượt mà đến tận phút cuối, chuỗi tương tác đa chiều với các minigame dễ chơi và kho quà thả liên tục mỗi 15 phút để giữ chân người xem lâu nhất có thể.

Phiên LIVE đã mạnh tay đưa 2 sàn catwalk sáng tạo chủ đề "From Factory to Runway" (Từ Xưởng may đến Sàn diễn)

Phiên LIVE cũng giữ vững tinh thần "giải trí trước, mua hàng sau" của TikTok Shop khi quy tụ dàn host 12 gương mặt fashionista hàng đầu, sở hữu độ nhận diện cao và khả năng ứng biến tài tình như hoa hậu Hương Giang, hoa hậu Lê Hoàng Phương, siêu mẫu Lê Thuý, creator Phạm Thoại… Cùng nhau, họ mang đến những câu chuyện mặc đẹp gần gũi gắn liền với cuộc sống từ đồ công sở, dạo phố, dự tiệc… may đo cho mọi giới tính, mọi phong cách và mọi vóc dáng.

TikTok Shop cũng chứng tỏ nền tảng này "chiều người dùng thứ 2 thì khó ai số 1" khi mang đến 3 tầng ưu đãi suốt phiên LIVE: "deal đẹp" độc quyền flash-sale đậm sâu đến 50%, voucher thời trang giảm đến 30% và miễn phí vận chuyển đến 700.000 đồng. Chưa kể, chính sách hậu mãi uy tín và đổi trả linh hoạt của TikTok Shop chưa bao giờ làm người dùng thất vọng.

"Thời Trend, Deal Đẹp" quy tụ dàn host là những gương mặt hàng đầu trong lĩnh vực thời trang

Hơn 35 triệu lượt tiếp cận sản phẩm, 1.5 triệu lượt nhấp vào sản phẩm và 30 nghìn đơn hàng được bán ra - là cái kết cực viên mãn cho hơn 50 thương hiệu chọn TikTok Shop gửi doanh số qua chiến dịch. Các thương hiệu tên tuổi gạo cội như Sixdo, Sò Vintage, Tingoan… ghi nhận mức doanh thu "đỉnh nóc kịch trần" gấp 300 lần so với ngày thường; trong khi các thương hiệu trẻ như Joie Des Roses Studio cũng tăng mạnh 57 lần.

Nhập cuộc LIVE Commerce trên TikTok Shop, các nhà bán hàng thực chứng được sức mạnh của giải pháp livestream sáng tạo thế hệ mới. Không chỉ dừng lại ở doanh số trong phiên LIVE, đó còn là cơ hội để tiếp cận và tương tác trực tiếp với hàng triệu khách hàng, gia tăng uy tín thương hiệu qua hình ảnh sản phẩm và lời thoại đánh giá của người nổi tiếng, gây dựng niềm tin quay trở lại mua sắm và dư âm đón chờ bộ sưu tập mới từ người dùng.

Cơ hội rộng mở từ kênh bán hàng đầy tiềm năng

Lấy LIVE Commerce trên TikTok Shop làm lõi, các thương hiệu còn đang tận dụng tối ưu các phiên livestream đầu tư công phu và bài bản của nền tảng để khuếch đại thành công riêng. Theo đó, 50 thương hiệu tham gia chiến dịch đã đồng loạt phát sóng phiên LIVE "Thời Trend, Deal Đẹp", nhằm lan tỏa hiệu ứng và góp sức đưa bữa tiệc thời trang mãn nhãn đến cộng đồng người dùng.

Bên cạnh phiên LIVE của TikTok Shop, mỗi thương hiệu đều duy trì thời lượng livestream trung bình 12 tiếng/ngày trên kênh riêng. Tổng thời lượng live từ các nhà bán tăng 1,5 lần, thu hút 5 triệu lượt xem - tăng 7,4 lần so với ngày thường và đóng góp 40% doanh thu cho toàn chiến dịch. Đối với nhiều local brands, đây còn là chiến lược để cân bằng lại doanh thu đến từ kênh riêng, giảm bớt phụ thuộc vào kênh trả phí cho các nhà sáng tạo nội dung tiếp thị liên kết.

Hậu trường chuẩn bị kỹ lưỡng của các thương hiệu cho phiên LIVE

Để đơn chốt rần rần, các thương hiệu còn sửa soạn nhiều vũ khí bí mật hậu thuẫn cho chiến dịch, dựa trên nền tảng dữ liệu thực và nghiên cứu xu hướng người dùng từ TikTok Shop. Hướng đến tệp khách hàng trẻ, Calem.club, MonaSaigon, Ecochic, Odin Club… đều đã chứng minh được thực lực cực mạnh, ghi nhận doanh số khủng nhờ chọn lọc các item "bắt trend" và thiết lập deal đẹp từ 79.000 đồng.

Là phiên LIVE đầu tiên thử nghiệm ý tưởng tái hiện sàn runway dành riêng cho ngành thời trang, song Super Brand Festival đã thành công vượt mong đợi. 25 tiếng phát sóng dài hơi nhưng vẫn giữ nhịp mua sắm hứng khởi cũng chứng minh sức mạnh của LIVE Commerce trên TikTok Shop "không phải dạng vừa đâu". Và tất nhiên, chắc chắn nền tảng này sẽ còn "thừa thắng xông lên" với những phiên LIVE sáng tạo hơn nữa.

Nhìn về tương lai, khó có thể nói trước TikTok Shop sẽ thiết đãi người mua và hậu thuẫn nhà bán bằng những "bữa tiệc" livestream thế nào: ý tưởng sân khấu cool-ngầu, công nghệ trí tuệ nhân tạo hay thậm chí người mẫu ảo…? Song có một điều chắc chắn là, các thương hiệu nhập cuộc càng sớm, sẽ hưởng lợi càng nhiều khi đứng trên vai gã khổng lồ toàn cầu này.