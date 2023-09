GO Local - Trào lưu mới mở ra tiềm năng mang văn hóa thời trang Việt Nam ra thế giới

Bộ sưu tập trang sức Mickey Go Việt Nam đầu tiên cùng PNJ

Chú chuột Mickey đang gánh hàng rong, cô bạn gái Minnie trong tà áo dài đạp xe quanh những địa danh nổi tiếng của Việt Nam hay các Avengers với nét vẽ độc đáo cũng đều là một phần trong trào lưu Go Local. Sự kết hợp chưa từng có giữa các nhân vật nổi tiếng thế giới với sự tinh túy trong văn hóa Việt.

Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên kết hợp với Marvel

Các thương hiệu tại Việt Nam đang lựa chọn hợp tác với những tên tuổi toàn cầu như Disney để đưa sản phẩm chính hãng đến tay người tiêu dùng ở mọi lứa tuổi. Là một phần của sự hợp tác, các thương hiệu có cơ hội tạo ra một câu chuyện độc đáo dựa trên những nhân vật được yêu thích như chuột Mickey, các nàng công chúa Disney hay các siêu anh hùng Marvel. Những bộ sưu tập đặc biệt này cho thấy các thương hiệu đã và đang tạo ra trào lưu kết hợp giữa phong cách của riêng mình với các nhân vật nổi tiếng.

Từ các nhãn hiệu thời trang, cho tới mỹ phẩm, v.v., hãy cùng xem các thương hiệu ở Việt Nam đang sáng tạo các nhân vật Disney và Marvel yêu thích của họ như thế nào thông qua trào lưu "Go Local".

Vậy trào lưu Go Local là gì?

Go Local là bộ sưu tập đặc biệt đến từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới nhằm hướng tới thị trường của từng quốc gia. Một trong những nhân vật đầu tiên có bộ sưu tập đặc biệt này chính là tập đoàn truyền thông The Walt Disney khi ra mắt bộ sưu tập Mickey Go Việt Nam.

Uniqlo tung ra bộ sưu tập Mickey gắn liền với hình ảnh đời sống của người Việt

Những bộ sưu tập này được lấy cảm hứng từ hình ảnh chú chuột Mickey với nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam như nón lá, những gánh hàng rong hay những xe đẩy quen thuộc.

Hình ảnh một Mickey rất Việt Nam rõ ràng ngay trước mắt để có thể truyền tải những nội dung về văn hóa hấp dẫn nhất của người Việt.

Chú chuột Mickey ngồi trà đá vỉa hè hay bắt xe ôm tại Chợ Đồng Xuân là điểm đặc biệt chưa từng có

Đôi khi Go Local còn là cách để các thương hiệu mang hình ảnh của Việt Nam ra tới thế giới, từ những góc phố quen thuộc, hình ảnh chợ Đồng Xuân, chợ Bến Thành hay chiếc cầu Rồng nổi tiếng của Đà Nẵng cũng được BOO mang tới trong bộ sưu tập Mickey Go Vietnam.

Go Local cho mọi lứa tuổi

Bộ sưu tập Mickey Go Local còn được thêm dấu ấn khi đưa vào cả những trang phục hàng ngày cho cả trẻ em và người lớn. Từ những tà áo dài dễ thương với hình ảnh Mickey và Minnie đội nón lá.

Những em bé trong tà áo dài in hình Mickey và Minnie

Với đặc điểm là đa dạng trong cách thức thể hiện, các bộ sưu tập Go Việt Nam rất dễ tiếp cận đến khách hàng trong nước vì những đặc điểm thú vị của mình. Cách các thương hiệu khéo léo lồng ghép những yếu tố Việt Nam vào sản phẩm của mình có thể giúp người tiêu dùng dễ cảm thấy gần gũi và thu hút hơn.

Hình ảnh Mickey Việt Nam còn góp mặt cả trên bánh ngọt

Và những món đồ dành cho riêng cho hội chị em cực kỳ dễ thương

Go Local là không giới hạn



Không chỉ dừng lại ở nhân vật Mickey Mouse và những người bạn, Go Local còn được Disney sử dụng với nhiều nhóm nhân vật khác nhau trên toàn thế giới như các nàng công chúa nổi tiếng, cậu bạn Stitch và đặc biệt mới đây nhất là Marvel Go Local.

BOO là thương hiệu thời trang tiên phong mang các siêu anh hùng Marvel đến với Việt Nam và cũng là bộ sưu tập Marvel Go Local đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á. Lấy cảm hứng từ dòng tranh Hàng Trống để thổi hồn văn hóa Việt vào những bộ trang phục siêu anh hùng.

Lần đầu tiên khán giả được thấy một Thần Sấm Thor, Black Panther hay người hàng xóm thân thiện Spider-Man dưới nét vẽ mộc mạc của trang Hàng Trống. Bằng một phong cách riêng và dám khác biệt, bộ sưu tập Marvel Go Việt Nam lần này cũng giúp văn hóa Việt một lần nữa vươn tầm thế giới và trở thành điểm nhấn quan trọng với phong cách Go Local.

Bộ sưu tập được thiết kế đa dạng với nhiều phong cách ấn tượng dành cho cả nam và nữ

Với những thiết kế mới lạ và đột phá, bộ sưu tập Marvel Go Vietnam tập trung nhiều vào những dòng áo cho các bạn trẻ có cá tính và có thể phối đồ hài hòa giữa áo khoác, quần và cả váy tạo nên những bộ trang phục cá tính cho riêng mình và khẳng định chất riêng của bản thân.



Có thể thấy xu hướng Go Local đang là một trong những hướng đi mới của thị trường, tạo nên sự gần gũi giữa các thương hiệu toàn cầu với từng quốc gia. Hãy cùng hy vọng rằng trong tương lai sẽ còn nhiều nhân vật và bộ sưu tập tiếp tục sáng tạo và phát triển cùng trend Go Local để văn hóa Việt Nam có thể tiếp cận và tiếp tục vươn tầm thế giới.