g.O - dược mỹ phẩm thiên nhiên cao cấp Hàn Quốc dành riêng cho nam giới tại Việt Nam

Có mặt tại Việt Nam vào năm 2021, g.O là dòng mỹ phẩm đạt chuẩn dược mỹ phẩm dành riêng cho nam giới được sản xuất dành riêng cho làn da phái mạnh Việt Nam.



Dược mỹ phẩm thiên nhiên g.O tạo điểm nhấn đặc biệt từ thành phần thiên nhiên

g.O (Gentleman Only) hướng đến một sản phẩm dưỡng da dành riêng cho phái mạnh được nghiên cứu bởi những chuyên gia hàng đầu trong ngành da với nhiều năm kinh nghiệm, được sản xuất tại các nhà máy lớn và uy tín đạt tiêu chuẩn tại Hàn Quốc. Với các thành phần được chiết xuất từ thiên nhiên quý hiếm đạt chuẩn EWG - (Environmental Working Group - tổ chức phi lợi nhuận đóng vai trò nghiên cứu, đánh giá chất lượng, độ an toàn của sản phẩm đối với người tiêu dùng), g.O cam kết tính an toàn và thúc đẩy làn da phục hồi nhanh chóng, tái tạo mạnh mẽ, khắc phục các vấn đề làn da nam giới gặp phải.

Điều đặc biệt nhất ở g.O là thành phần Pinus - Chiết xuất từ nhựa thông đỏ New Zealand. Thông qua những nghiên cứu chuyên sâu và thử nghiệm để xác định hiệu quả trên làn da, Pinus có khả năng ngăn ngừa hình thành sắc tố melanin giúp dưỡng da trắng sáng tự nhiên (theo nghiên cứu của trường Đại học Chonbuk Hàn Quốc), cũng nhờ đó mà thành phần này giúp làm mờ vết thâm và các khuyết điểm trên da hiệu quả.

Chắc chắn khi nhắc đến nhựa thông đỏ ta không thể bỏ qua đặc tính chống oxy hóa cực kỳ mạnh mẽ, mạnh hơn 50-100 lần so với vitamin E, hiệu quả trong thời gian dài hơn vitamin C. Điều này đồng nghĩa Pinus rất hiệu quả trong việc nuôi dưỡng và duy trì làn da khỏe, trẻ trung lâu dài, hạn chế được những ảnh hưởng xấu gây ra bởi các tác nhân gây hại từ môi trường sống nguyên nhân chính của lão hóa và các hư tổn da. Chưa kể đến, Pinus còn có khả năng kháng histamin, giúp hỗ trợ kháng viêm, diệt khuẩn, đẩy lùi mụn mang lại hiệu quả tối ưu được nhiều khách hàng yêu thích.

g.O được nhiều sao nam Vbiz lựa chọn trong quá trình chăm sóc da

Theo nghiên cứu, do sự khác biệt về hormone nên cấu trúc da của nam giới dày hơn làn da phụ nữ khoảng 25%, vì vậy khi nam giới sử dụng mỹ phẩm được sản xuất dựa trên những nghiên cứu từ làn da nữ giới, các vấn đề da sẽ khó cải thiện hoặc hiệu quả không như mong đợi.

g.O tiên phong là dược mỹ phẩm thiên nhiên cao cấp Hàn Quốc được nghiên cứu riêng cho làn da nam giới tại Châu Á, trong đó có Việt Nam. Các sản phẩm được thử nghiệm dựa trên những tiêu chí như: tính chất da phái mạnh, nhiệt độ, môi trường sống ở khu vực… để đảm bảo hiệu quả, phù hợp với làn da của đấng mày râu.

Bộ 4 sản phẩm cho chu trình chăm sóc da cơ bản của g.O

Nhiều cái tên "hot" như: ca sĩ Lê Hoàng & Tiến Dũng (The Men), ca sĩ Trương Thế Vinh, ca sĩ Châu Khải Phong, ca sĩ Akira Phan, ca sĩ Trịnh Đình Quang, siêu mẫu Vĩnh Thụy, diễn viên Bi Max, diễn viên Thanh Duy, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung,... đã tham gia trải nghiệm và tin tưởng lựa chọn sản phẩm để chăm sóc làn da.

Trương Thế Vinh xuất hiện lịch lãm tại sự kiện "Cuộc gặp gỡ giữa những người đàn ông hiện đại" do g.O tổ chức.

Với việc sử dụng dược mỹ phẩm thiên nhiên cao cấp g.O, các sao nam Vbiz đã và đang chứng minh tầm quan trọng của việc chăm sóc da trong đời sống hằng ngày, gạt bỏ quan niệm "nam giới thì không cần chăm sóc da" nâng cấp phong độ đàn ông Việt lên một tầm cao mới. Chỉ cần thay đổi thói quen nhỏ trong chu trình chăm sóc da mỗi ngày 2 lần và mỗi lần không quá 5 phút, làn da nam giới sẽ có những thay đổi tích cực, đồng thời giúp người đàn ông hiện đại biết quan tâm đến bản thân và mọi thứ xung quanh hơn.



Bên cạnh đó, thương hiệu g.O vừa tổ chức sự kiện "Cuộc gặp gỡ giữa những người đàn ông hiện đại" với thông điệp "Đàn ông hiện đại, không ngại chăm da" kết hợp ra mắt sản phẩm sữa rửa mặt g.O premium. Sự kiện có sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng như Lê Hoàng (The Men), Vĩnh Thụy, Trương Thế Vinh Fashionista Thuận Nguyễn, Ông Chú Polo,…

Thông qua sự kiện, g.O mong muốn gạt bỏ định kiến việc chăm sóc vẻ ngoài chỉ là dành cho nữ giới, hướng đến một lối sống hiện đại, giúp đàn ông Việt Nam ngày càng tự tin hơn vào ngoại hình của mình, đặc biệt là tự hào về làn da khỏe đẹp.

Thương hiệu dược mỹ phẩm cao cấp g.O đang được phân phối tại Việt Nam:

Công Ty TNHH Thương Mại 5H

1D Hoa Cau, phường 7, Q Phú Nhuận, TP.HCM

Website: https://gocosmetics.vn/

Hotline: 0934592345