Giữa thị trường skincare bạt ngàn món, đây là 7 chai serum vitamin C đỉnh nhất: Cớ gì bạn không sắm lấy 1 "em"?

- Thành phần chính: L-Ascorbic Acid

- Loại da phù hợp: Mọi loại da

- Đánh giá: Nếu bạn muốn một loại huyết thanh vitamin C đơn giản, không có nhiều thành phần phức tạp như những lựa chọn khác, thì Obagi's Medical Professional-C Serum 20% là cái tên lý tưởng dành cho bạn. Điểm hay của em serum này là thành phần chính của nó chỉ có Vitamin C, cụ thể là 20% L-Ascorbic Acid - dạng tinh khiết nhất của vitamin C cùng công thức tối ưu giúp vitamin C thẩm thấu tốt, được điều chế đặc biệt cho làn da thường đến da dầu.