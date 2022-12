Giữa tháng Shopee sale đậm, thoải mái chốt đơn phụ kiện trang trí chỉ hơn 100.000 đồng để Giáng sinh thêm lung linh

Trong không khí lễ hội rộn ràng những ngày cuối năm, ắt hẳn ai cũng háo hức lên kế hoạch trang trí cho không gian sống của mình thêm chút sắc màu tươi mới. Nếu bạn chưa kịp chốt đơn phụ kiện trang trí trong dịp siêu sale 12.12 vừa qua thì đừng lo lắng vì sự kiện "Ngày 15 Sale Giữa Tháng" đang diễn ra với ngập tràn ưu đãi không hề kém cạnh.



Tận dụng những ưu đãi giảm giá lẫn voucher "hậu hĩnh" từ Shopee Ngày 15 Sale Gi ữ a Tháng , như voucher giảm 5% tối đa 50.000đ cho đơn 350.000đ có sẵn trong ví, cùng nhiều voucher khác để tậu ngay những sản phẩm decor xinh xắn được gợi ý dưới đây để đón mùa Giáng sinh về!

Ruy băng thắt nơ họa tiết Giáng sinh nhí nhảnh

Với đa dạng kiểu dáng và hoạt tiết dễ thương, dây ruy băng thắt nơ sẽ là một điểm nhấn nhẹ nhàng cho cây thông Giáng sinh của bạn. Hơn thế nữa, những chiếc nơ ruy băng dày dặn sẽ là món phụ kiện lý tưởng giúp bạn tiết kiệm chi phí bởi có thể tái sử dụng nhiều lần và phù hợp với mọi ý tưởng trang trí Giáng sinh.

Dây ruy băng thắt nơ Giáng sinh với họa tiết hình cây thông, tuần lộc, ông già Noel cực "cute" đang được giảm giá chỉ còn 28.000 đồng

Sao vàng trang trí cây thông thêm lấp lánh



Điểm xuyến cho cây thông Noel thêm hoành tráng, một ngôi sao lấp lánh sẽ vừa tạo nên nguồn sáng ấm áp, vừa tăng thêm phần sang trọng cho tổng thể không gian. Với thiết kế cách điệu cùng bộ dây đèn LED lấp lánh, đây chắc chắn sẽ là điểm nhấn đắt giá khiến mọi người phải trầm trồ trước gu thẩm mỹ của bạn.

Những ngôi sao lấp lánh cách điệu càng làm nổi bật ánh vàng ấm áp trong mùa Giáng sinh đang đến. Mua ngay tại Shopee với giá chỉ từ 35.000 đồng

Bộ dây đèn LED cho không khí thêm ấm áp



Một trợ thủ đắc lực không thể thiếu trong mọi set đồ trang trí phải kể đến bộ dây đèn LED lung linh. Đặc biệt trong dịp Giáng sinh, những dây đèn xinh yêu hình bông tuyết hay ngôi sao 5 cánh tuy nhỏ bé nhưng sẽ góp phần làm không gian sống của bạn trông ấm cúng hơn.

Chỉ từ 15.000 đồng, bạn đã sở hữu ngay một cuộn dây đèn LED cực kỳ lung linh với độ dài và kiểu dáng đa dạng

Giáng sinh thu bé lại trong một cốc nước "điệu đà"



Những tín đồ sưu tầm ly tách ắt hẳn sẽ mê mẩn trước chiếc ly cây thông kèm người tuyết "hot hit" trong mỗi dịp Giáng sinh này. Không chỉ là item trang trí nhỏ xinh cho bàn làm việc, chiếc ly xinh xắn này còn giữ nhiệm vụ nhắc nhở bạn uống đủ nước mỗi ngày trong tháng cuối năm hối hả với công việc.

Cốc nước trong suốt hình cây thông Giáng sinh sẽ là một món quà lý tưởng để bạn dành tặng người thương trong dịp Giáng sinh này. Đặt mua ngay với giá ưu đãi chỉ từ 146.000 đồng trên Shopee

Ngập tràn không khí Giáng sinh cùng vỏ gối Noel sắc màu



Không gian phòng khách sẽ là nơi để gia đình, bạn bè tụ họp, quây quần và trò chuyện trong đêm Noel. Vì thế, đừng quên sắm sửa những "bộ cánh" mới để tô điểm cho chiếc sofa vốn đã giản dị cả năm qua bằng một sắc màu Giáng sinh thật rực rỡ.

Vỏ gối ngập tràn sắc màu lễ hội đang có giá chỉ từ 20.000 đồng trên Shopee

