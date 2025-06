Giữa lúc David Beckham nhập viện mổ tay, con cả bất hiếu có hành động khiến netizen chán nản

Trong lúc David Beckham vừa trải qua ca phẫu thuật tay để xử lý chấn thương cũ, cả gia đình đồng loạt gửi lời chúc sức khỏe và động viên tinh thần cho cựu danh thủ. Tuy nhiên, điều khiến netizen phải xôn xao chính là phản ứng của Brooklyn Beckham - con trai cả nhà Becks. Giữa lúc bố nằm viện, Brooklyn hoàn toàn im lặng, không một lời hỏi thăm hay chia sẻ nào, mà chỉ mải mê... tập trung cho sự nghiệp riêng.

Mặc kệ bố mổ, bận... bán nước sốt cay?

Khi David Beckham nằm viện và phẫu thuật chấn thương tay, dân tình chờ đợi phản ứng từ Brooklyn - con trai cả được ví là "người thừa kế thương hiệu Beckham". Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, Brooklyn tuyệt nhiên không chia sẻ bất kỳ hình ảnh hay lời chúc nào dành cho bố mình.

Trên Instagram cá nhân, anh chàng chỉ liên tục đăng tải hình ảnh quảng bá cho thương hiệu nước sốt cay mà anh đang phát triển. Từ clip hậu trường đến ảnh chụp "sống ảo" cùng sản phẩm, tất cả đều xoay quanh công việc kinh doanh, không hề đề cập đến tình hình sức khỏe của David Beckham.



Đáng nói, Brooklyn thậm chí còn chọn thời điểm đúng ngày bố mổ để tung hình ảnh truyền thông cho sản phẩm - khiến dân mạng chỉ biết lắc đầu: "Thời gian nhạy cảm thế mà vẫn không quên bán hàng, nhà này toang thật rồi".

David Beckham nhập viện, Victoria và các con lo lắng

Ngày 27/6 (giờ Việt Nam, Victoria Beckham khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi đăng tải hình ảnh David Beckham nằm trên giường bệnh, tay băng bó, truyền nước và đeo nẹp cố định. Theo chia sẻ, Beckham vừa trải qua ca phẫu thuật cổ tay - hậu quả từ một chấn thương cũ cách đây hơn 20 năm khi còn là cầu thủ.

Beckham nhập viện mổ tay mới đây

"Get well soon Daddy (Mau khỏe lại nhé, bố yêu)", Victoria viết kèm hình ảnh vòng tay của con gái Harper - cho thấy sự gắn bó đầy yêu thương trong gia đình nổi tiếng bậc nhất xứ sương mù.

Theo truyền thông Anh, ca mổ là cần thiết sau khi bác sĩ phát hiện một chiếc vít kim loại từ lần phẫu thuật cũ vẫn còn trong tay Beckham, gây đau nhức kéo dài. Hiện Beckham đã xuất viện và đang hồi phục tại nhà.

Beckham đang hồi phục tại nhà sau ca mổ tay

Netizen tranh cãi: "Con cả bất hiếu" hay chỉ là "sống khác"?

Hành động "im lặng đáng sợ" của Brooklyn trước sức khoẻ của bố khiến mạng xã hội xôn xao. Nhiều người cho rằng anh chàng đang ngày càng xa cách gia đình, nhất là sau khi kết hôn với Nicola Peltz - tiểu thư nhà tài phiệt Mỹ. Trong khi đó, số khác lại bênh vực Brooklyn, cho rằng mỗi người có cách thể hiện tình cảm riêng: "Không chia sẻ công khai không có nghĩa là không quan tâm. Có thể Brooklyn đã gọi điện cho bố, đâu nhất thiết phải khoe ra?".

Nếu theo dõi nhà Beckham và cá nhân Brooklyn trước đó, người ta có thể dễ dàng nhận ra Brooklyn thường thích thích khoe trương phô bày tình cảm với vợ - Nicola và các thành viên trong gia đình vợ tỷ phú lên mạng xã hội, nên việc anh chàng không thể dành 1 chút động thái cho người bố đẻ đang gặp vấn đề sức khoẻ khiến dân mạng "chán hẳn". Nhiều người hâm mộ Beckham trào vào Instagram của Brooklyn để lại những lời lẽ tiêu cực như: "Con trai tồi", "Rồi cậu sẽ phải hối hận", "Gia đình Beckham dạy con tốt nhưng bản tính mỗi đứa trẻ lại khác nhau, cậu này hết cứu rồi"...

Tuy nhiên, ngoài Harper Beckham làm chiếc vòng tay cổ vũ bố vượt qua đau đớn, Victoria luôn bên cạnh động viên thì 2 người con khác của Beckham là Romeo và Cruz cũng đang kiệm lời chia sẻ với bố trên MXH, chỉ tập trung với công việc riêng. Tuy nhiên, với quan hệ thân thiết giữa Romeo, Cruz và vợ chồng Beckham hiện tại, 2 cậu quý tử không phải nhận sự soi mói của dân mạng như Brooklyn đang phải chịu đựng.