Giọng ca lai Pháp MLee là ai?

Giọng ca lai Pháp được yêu thích bởi vẻ ngoài xinh xắn cùng biệt danh "cỗ máy nhảy"

Kỷ niệm 10 năm ca hát, ca sĩ MLee với tên gọi "Who I am"- gồm cả phiên bản số và đĩa vật lý. MLee cho biết dự án này được phát triển từ chủ đề Ngũ Hành. Ứng với 5 MV là những nội dung ẩn dụ từ 5 yếu tố Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ. Để làm nổi bật chủ đề này, MLee cùng ekip đã khéo léo mời những khách mời tương ứng với từng yếu tố và trang phục trong mỗi MV cũng dựa trên màu sắc và đặc tính mỗi yếu tố để chuẩn bị kỹ lưỡng. Cùng với đó là tên 5 MV được đặt theo Ngũ Hành, thay vì lựa chọn một cái tên quá cầu kỳ cho từng MV.

Việc lựa chọn chủ đề Ngũ Hành, theo MLee, cô là một người theo "hệ tâm linh", lại mang hai dòng máu Việt - Pháp. Sau khi tìm hiểu kỹ càng, nhận thấy Ngũ Hành vừa phổ biến tại phương Đông, vừa có tính ứng dụng rất nhiều ở phương Tây.

Cô gái lai Pháp đặc biệt yêu thích văn hóa phương Đông

Ngũ Hành trong dự án chính là vòng quay của cuộc đời mỗi người, có lúc cứng rắn - có lúc bồng bột nóng nảy - có lúc mềm dịu - có lúc trầm lắng… Và dù ở ý nghĩa nào, tình yêu hay cuộc sống đều có những câu chuyện phù hợp. Đây còn là cách mà cô truyền tải sự biến chuyển trong cảm xúc và tính cách của chính bản thân mình trong suốt 10 năm qua.

Ngoài ra, toàn bộ 5 MV lần này sẽ thiên về vũ đạo - đây là thế mạnh mà MLee muốn tận dụng triệt để trong dự án kỷ niệm 10 năm làm nghệ thuật. Về phần âm nhạc là sự kết hợp của rất nhiều thể loại âm nhạc thịnh hành trên thế giới, khán giả sẽ thấy giọng hát của MLee chỉ chiếm 60% trong các MV, vì cô muốn mang một màu sắc mới mẻ nhất cho sản phẩm.

MLee là giọng ca xinh đẹp và hoạt động rất năng nổ

Nếu như ở MV Mộc mở màn chuỗi dự án, ca sĩ Tóc Tiên là khách mời đầu tiên. MV Kim thứ hai - khách mời là Hoa hậu Tiểu Vy thì ở 3 MV còn lại đều là những gương mặt nổi bật trong Vbiz. Và theo MLee, 5 khách mời trong 5 MV thuộc 5 lĩnh vực khác nhau trong showbiz, họ cũng là những gương mặt rất nổi bật trong chính lĩnh vực đó.

Riêng với album Who I am, gồm 8 ca khúc, trong đó có những ca khúc do chính MLee sáng tác. Ở 8 ca khúc này, những câu chuyện về tình yêu, cuộc sống… sẽ được đúc kết thành những ca từ mang tính "đời" nhất, như chính tên của chủ đề album.

Đó là hành trình của một người trẻ đã đi qua 10 năm thanh xuân trong sự nghiệp, từ lúc mới chập chững bước vào tuổi 20 đầy non trẻ và vô tư với cuộc đời, cho đến lúc chạm ngưỡng 30 đầy đủ sự trưởng thành để tiếp tục sang một trang mới nhiều thú vị hơn.