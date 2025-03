Giọng ca đỉnh hàng đầu showbiz bị phát hiện âm thầm ly hôn lần 2 với chồng vũ công

Trưa 26/3, tờ The Fact đưa tin, nữ ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Park Ki Young đã ly hôn chồng - 1 biên đạo múa - từ tận 3 năm trước. Thông tin khiến công chúng xứ Hàn không khỏi ngỡ ngàng bởi bấy lâu nay ai cũng tưởng cuộc hôn nhân của nữ nghệ sĩ họ Park hiện vẫn đang vô cùng tốt đẹp. Nguồn tin cho biết thêm, cặp đôi tan vỡ xuất phát từ sự khác biệt trong tính cách. Và quá trình ly hôn của Park Ki Young và ông xã biên đạo múa đã diễn ra suôn sẻ, không nảy sinh tranh chấp. Được biết, trước khi đến với ông xã biên đạo múa, Park Ki Young từng trải qua cuộc hôn nhân kéo dài khoảng 6 năm với người chồng đầu tiên - luật sư hơn cô 1 tuổi.

Tới nay, 1 đại diện từ công ty quản lý của Park Ki Young đã chính thức lên tiếng xác nhận chuyện cô ly hôn người chồng thứ 2 sau 5 năm chung sống: "Đúng là nữ ca sĩ đã ly dị chồng biên đạo múa. Sau khi xác nhận thông tin với cô ấy, chúng tôi biết được thời điểm cặp đôi tan vỡ là vào mùa thu năm 2022".

Park Ki Young ly hôn người chồng thứ 2 từ tận 3 năm trước mà công chúng không hề hay biết

Tờ The Fact cho hay, Park Ki Young sẽ tổ chức buổi hòa nhạc tại Nhà hát Oulim Nuri ở Goyang vào ngày 27/3 tới đây. Và sự kiện này sẽ đánh dấu màn lộ diện đầu tiên của cô sau khi xác nhận chuyện ly hôn lần 2.

Park Ki Young kết hôn với người chồng đầu tiên - 1 luật sư - vào năm 2010 và hạ sinh con gái đầu lòng chỉ 2 năm sau đó. Cuộc hôn nhân này chính thức khép lại vào năm 2015 và nữ ca sĩ họ Park đã giành được quyền nuôi con gái. Sau đó, cô gặp gỡ và dần nảy sinh tình cảm với nam vũ công tango kiêm biên đạo múa hơn mình 1 tuổi sau khi cả 2 cùng tham gia chương trình ăn khách Immortal Songs của đài KBS2. Họ chính thức về chung 1 nhà vào năm 2017, nhưng cuộc hôn nhân thứ 2 của Park Ki Young cũng chỉ kéo dài được khoảng 5 năm.

Park Ki Young được đánh giá là 1 trong những ca sĩ sở hữu giọng hát đỉnh nhất tại Hàn Quốc, sánh ngang với diva So Hyang. Nữ ca sĩ họ Park sinh năm 1977, chính thức ra mắt làng giải trí khi vừa tròn 20 tuổi qua album ca nhạc One. Trong suốt sự nghiệp, sao nữ 7X ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng yêu nhạc xứ kim chi qua loạt bản hit "làm mưa làm gió" như Star, Last Love...

Cô được mến mộ nhờ kỹ năng thanh nhạc điêu luyện

Nguồn: The Fact