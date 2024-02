Giới trẻ tranh thủ mua vàng dịp Tết làm quà độc - lạ tặng người thân

Giới trẻ "mê" vàng



Những năm gần đây, Gen Z đã chứng minh mình là thế hệ tiên phong trong việc làm mới quan niệm về mua vàng, không còn coi đó chỉ là "món đầu tư của bố mẹ" mà biến thành biểu tượng của sự đầu tư sáng tạo và phong cách tặng quà cá nhân hóa. Giới trẻ nâng tầm giá trị của vàng, không đơn thuần như một biểu tượng của sự giàu có mà còn là lựa chọn đầu tư an toàn, món quà thể hiện lòng trân quý.

Giới trẻ ngày càng thích vàng để đầu tư tích lũy và làm quà tặng.

Đặc biệt, trong dịp Tết - khoảnh khắc quan trọng nhất để thể hiện tình cảm và lòng biết ơn, việc chọn vàng làm quà càng trở nên ý nghĩa. Không dừng lại ở việc tặng một món quà có giá trị vật chất, tặng vàng còn mang theo lời chúc may mắn, tài lộc và thể hiện mong muốn chia sẻ những giá trị lâu dài, bền vững tới người thân yêu.

Vàng, qua mỗi mùa Tết, ngày càng khẳng định vị thế không thể thiếu trong nền văn hóa tặng quà của người Việt, đặc biệt là trong lòng thế hệ trẻ. Sự chuyển biến trong cách nhìn nhận tặng vàng là minh chứng cho việc vượt qua ranh giới giữa các thế hệ trong lựa chọn quà tặng, thể hiện tình yêu thương sâu sắc, sự quý trọng và mong muốn gửi gắm những giá trị bền vững đến người nhận.

Quà tặng Tết tinh tế từ PNJ

Nhằm đáp ứng nhu cầu và sở thích của thế hệ trẻ, PNJ ra mắt BST Vàng tài lộc Long Đáo Kim Niên - một lựa chọn quà Tết vô cùng độc đáo và ý nghĩa. Với thiết kế tinh tế, bộ sưu tập gồm bộ 6 miếng vàng tài lộc, biểu tượng Phát - Lộc - Tài - Phú - Quý - An, tạo nên một kiệt tác vừa mang giá trị vật chất vừa chứa đựng giá trị tinh thần cao quý.

BST Vàng tài lộc Long Đáo Kim Niên trao ngàn thành ý cho mùa xuân.

Sự linh hoạt trong thiết kế của bộ sưu tập làm nó trở nên phù hợp với mọi nhu cầu và khả năng tài chính, mở ra cánh cửa để mỗi người trẻ có thể thể hiện sự sáng tạo, cá nhân hóa trong món quà của mình. Từ việc chọn mua vàng lẻ từng miếng đến việc ghép chúng thành bộ 2, 3, hoặc 6 miếng, khách hàng được tự do khám phá và biến hóa, tạo nên những thông điệp yêu thương riêng biệt, sâu sắc mà bản thân muốn gửi gắm đến người nhận. Theo đó, các bạn trẻ có thể lựa chọn bộ 2 miếng khi ghép lại biểu trưng cho sự may mắn, phú quý, tài lộc: An - Phát, Lộc - Tài, Phú - Quý. Bộ 3 miếng sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo, truyền tải thông điệp về sự bứt phá, tôn vinh khát vọng, khai mở năm mới: Tài - Lộc - Phát, Phú - Quý - An, Phát - Lộc - Tài, An - Phú - Quý.



Các bạn trẻ có thể thỏa sức lựa chọn và ghép chữ theo gợi ý Vàng tài lộc lẻ, Bộ 2, Bộ 3 hoặc Bộ 6 cho món quà đầu năm thêm trọn vẹn ý nghĩa.

Không chỉ dừng lại ở bộ 6 miếng vàng tài lộc, PNJ còn mang đến lựa chọn 8 miếng vàng tài lộc đặc biệt với lời chúc "Xuân Đáo An Khang - Niên Lai Thịnh Vượng". Đây là một lựa chọn quà tặng Tết độc đáo và là minh chứng cho sự khéo léo, tinh tế trong cách thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của người tặng. Mỗi miếng vàng trong bộ sưu tập vừa là vật phẩm trao tặng vừa là lời chúc phúc được gửi gắm, hy vọng về một năm mới hạnh phúc và thịnh vượng.

Xuân Đáo An Khang - Niên Lai Thịnh Vượng sẽ là món quà tết ý nghĩa thắp khởi ước nguyện.

Các sản phẩm vàng của PNJ, với sự đa dạng và linh hoạt, trở thành biểu tượng của yêu thương, mong ước tốt đẹp gửi đến người thân yêu trong dịp Tết này. Đây không chỉ là một món quà tặng, mà còn là cách mỗi người trẻ thể hiện tầm nhìn, sự sáng tạo và tình cảm của mình, góp phần làm giàu thêm truyền thống tặng quà ngày Tết của người Việt.

