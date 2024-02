Giới trẻ giờ còn chờ mong ngày Thần Tài hơn người lớn, “sốt xình xịch” xin vía đầu năm

Giới trẻ "hào hứng" đón ngày Thần Tài



Trong không khí rộn ràng của năm mới, ngày Thần Tài thu hút sự quan tâm không chỉ của người lớn mà còn cả người trẻ, trở thành một hiện tượng văn hóa trong xã hội hiện đại. Đây vừa là dịp để cầu may, xin vía cho một năm mới tràn đầy tài lộc vừa là cơ hội để thể hiện quan điểm sống tích cực, hướng tới tương lai tươi sáng.

Giới trẻ ngày nay chú trọng vào việc đầu tư và tích luỹ, cơn sốt đầu tư vàng trong năm 2023 đã chứng minh rằng ngày Thần Tài không còn là dịp mà chỉ người lớn trông đợi. Giới trẻ hiện đại, với tư duy cởi mở và đa dạng, tìm kiếm cơ hội để xin vía bằng cách lựa chọn những sản phẩm vàng chất lượng, uy tín mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc.

"Từ năm ngoài, mình bắt đầu mua vàng để trải nghiệm tích lũy. Sau 1 năm, mình nhận thấy đầu tư vàng không chỉ tích lũy mà còn bảo toàn tài sản." Minh Anh, 25 tuổi, nhân viên văn phòng chia sẻ. "Nhất là ngày Thần Tài, mình mua vàng với tâm thế mong một năm mới may mắn, hạnh phúc đủ đầy".



Cùng quan điểm với Minh Anh, Nam Phong, 29 tuổi, một kỹ sư phần mềm với niềm đam mê về phong thủy, chia sẻ: "Năm nào mình cũng háo hức đến ngày Thần Tài để "rước" lộc vàng về nhà. Đối với mình mua vàng ngày Thần Tài đã như một thói quen nguyện ước về năm mới thịnh vượng, nhiều tài lộc."



Lựa chọn thông minh - Rước lộc về nhà

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của giới trẻ, PNJ tự hào giới thiệu BST Vàng tài lộc Long Đáo Kim Niên. Với thiết kế tinh tế và ý nghĩa, bộ sưu tập này trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn kết hợp giữa việc tạo dựng giá trị tài chính và thể hiện phong cách cá nhân.

BST mang đến lựa chọn bộ 6 miếng, biểu tượng Tài - Lộc - Phát - Phú - Quý - An, vẹn tròn cả hai khía cạnh thiết thực và ý nghĩa: An: Tân niên bình an đáo; Phú: Xuân nhật phú quý lai; Quý: Lập xuân đa phú quý; Phát: Tân xuân phát lộc tài; Lộc: Minh niên nghênh vạn lộc; Tài: Tiết xuân vượng đức tài.

Ngoài ra, hướng đến mục tiêu tạo điều kiện cho giới trẻ dễ dàng tiếp cận với việc tích lũy tài sản từ sớm, PNJ còn giới thiệu dòng sản phẩm Vàng mini Tiểu Lộc Đại Phát. Lấy cảm hứng từ những biểu tượng may mắn truyền thống như túi tiền, cỏ bốn lá và đồng vàng, dòng sản phẩm này không chỉ nổi bật với thiết kế đẹp mắt và mang giá trị thực sử dụng, mà còn gửi gắm thông điệp về sự khởi đầu mới mẻ, may mắn, thịnh vượng trong quản lý tài chính cá nhân.

Vàng mini Tiểu Lộc Đại Phát từ PNJ không đơn thuần là sản phẩm, mà còn là người bạn đồng hành trong hành trình tài chính của giới trẻ, giúp họ khám phá và thực hành những bài học quản lý tài chính quý giá. Dòng sản phẩm này mở ra một hướng đi mới cho việc đầu tư tích luỹ, giúp người trẻ có thêm lựa chọn phù hợp với khả năng tài chính cũng như mong muốn cá nhân.

Thu Trang 26 tuổi chia sẻ về việc mua vàng: "Trong quá trình đầu tư, tôi luôn tìm kiếm những sản phẩm không chỉ đẹp về mặt thẩm mỹ mà còn có khả năng tích lũy giá trị theo thời gian. Sau nhiều lần thử nghiệm, vàng và các sản phẩm từ PNJ hiện nay đã trở thành sự ưu tiên hàng đầu của tôi."



Qua việc ra mắt BST Vàng tài lộc Long Đáo Kim Niên và Vàng mini Tiểu Lộc Đại Phát, PNJ khẳng định vị thế của mình trong thị trường vàng và trang sức đồng thời thể hiện sự quan tâm, hiểu biết sâu sắc về thế hệ khách hàng trẻ. Các sản phẩm của PNJ không chỉ là sự đầu tư cho vẻ đẹp bên ngoài mà còn là bước đệm vững chắc cho tương lai tài chính, hứa hẹn một năm mới may mắn, sung túc đủ đầy.

