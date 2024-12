Giới trẻ “Flex” Tết chất lượng: Khi những giá trị ngày Tết được thể hiện qua đa dạng góc nhìn

Cuộc thi ảnh Flex "Tết Chất Lượng" - Chốt Quà Chất Chơi! do Fanpage Kênh 14 tổ chức với đơn vị đồng hành là Nestlé Việt Nam. Người chơi cùng tham gia chia sẻ POV (Point of view) - Góc nhìn của bạn về Tết Chất Lượng để có cơ hội nhận được hàng trăm giải thưởng giá trị gồm 01 Apple Watch Series 10, 03 tai nghe AirPods 4, cùng 600 "Blind Box" Nestlé cho 600 người chơi nhanh tay và may mắn nhất.

Cách thức tham gia:

Bước 1: Chọn 1 trong 6 chủ đề Tết Chất Lượng từ Nestlé

Bước 2:Chụp ảnh/ quay video Tết Chất Lượng theo góc nhìn ("POV") của riêng bạn!

Bước 3: Đăng ảnh/ video lên Facebook cá nhân ở chế độ công khai kèm hashtag #Nestlé #Tếtchấtlượnglà #Tetchatluong #CauTetchatluong #Tetchatluongtrongtay. Đừng quên caption chia sẻ định nghĩa Tết Chất Lượng của riêng mình.

Bước 4: Dán link bài dự thi dưới bài post thông báo của Fanpage Kenh14 tại (link), kèm một con số may mắn từ 100 - 999.

Thời gian tham gia: Từ ngày 14/12/2024 đến hết ngày 17/01/2025

Kết quả cuộc thi sẽ được công bố vào ngày 24.01.2025 trên fanpage Kênh 14

Thể lệ chi tiết tham khảo tại: https://bit.ly/FlexTetChatLuong-ChotQuaChatChơi