Giới trẻ đua nhau làm thẻ ngân hàng không lộ thông tin với thiết kế cực chất

Gen Z - Thế hệ "không tiền mặt"

Hai năm sống chung với dịch bệnh đã giúp các bạn trẻ Gen Z (hay thế hệ Z, những người sinh từ năm 1996 trở đi) làm quen với nhiều thói quen tiêu dùng mới, nổi bật là thanh toán không dùng tiền mặt. Giờ đây thẻ ngân hàng, điện thoại di động mới là vật bất ly thân, giúp giới trẻ chi tiêu, thanh toán tất tần tật mọi nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày.

Cô bạn Mỹ Anh (25 tuổi, Hà Nội) cho biết, không chỉ riêng cô mà các bạn bè đồng nghiệp đều thường xuyên trong tình trạng "rỗng ví" vì hầu như chẳng phải dùng đến quá nhiều tiền mặt như trước. Các siêu thị, cửa hàng và giờ ngay cả các cây xăng cũng đã cho phép thanh toán qua thẻ, qua QR code, chuyển tiền online rất tiện lợi. Thậm chí đây còn trở thành "điểm cộng" của các cửa hàng trong mắt nhóm khách hàng trẻ. Chưa kể, nếu biết "săn sale" các chương trình ưu đãi, khuyến mại thì việc sử dụng thẻ tín dụng của ngân hàng sẽ có lợi hơn rất nhiều.

Báo cáo của Chi Hội thẻ Việt Nam cho thấy xu hướng thanh toán thẻ đang phát triển mạnh mẽ. Tính đến 30/6/2022, tổng số lượng thẻ đang lưu hành tăng 7% so với năm 2021 và tăng 49% so với cuối năm 2018, đạt 128,5 triệu thẻ các loại. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng doanh số thanh toán thẻ toàn thị trường đạt hơn 1,9 triệu tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021.

Khi nhu cầu sử dụng thẻ gia tăng, khách hàng cũng có những yêu cầu cao hơn đối với sản phẩm này. Trong đó nhóm khách hàng trẻ - những người tiếp cận nhanh với công nghệ và xu hướng mới đang tạo nên nhiều trào lưu mới nổi bật. Gen Z không chỉ quan tâm đến các tính năng, ưu đãi mà còn muốn sở hữu thẻ với thiết kế độc đáo, sáng tạo thay vì những mẫu thẻ đơn điệu có phần nhàm chán. Thẻ thanh toán giờ cũng chẳng khác nào chiếc túi, đôi giày - những món đồ thời trang tôn lên hình ảnh cá tính, gu thẩm mỹ khác biệt của chủ sở hữu.

Nổi tiếng là một trong những ngân hàng thấu hiểu và yêu chiều Gen Z nhất nhì trên thị trường, MB Bank đã ra mắt dòng thẻ MB Hi Collection với thiết kế độc đáo và nhiều ưu điểm nổi trội khiến giới trẻ háo hức "săn lùng" suốt những ngày vừa qua.

MB Hi Collection - Không chỉ hút mắt mà còn đa-zi-năng

Chiếc thẻ MB Hi Collection "cưa đổ" Gen Z ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ thiết kế theo phong cách hiện đại, đáp ứng sở thích cá nhân với các bộ sưu tập độc đáo: Ace, King, Queen, Zodiac và Summer Paradise. Khách hàng sẽ được tuỳ chọn thẻ có hình ảnh, hoa văn theo từng sở thích của mình.

MB Hi Collection được ưa thích với nhiều BST bắt mắt, độc đáo

Đây không phải lần đầu tiên các nhà băng nỗ lực làm mới thiết kế thẻ, thế nhưng các dòng thẻ truyền thống sẽ rất khó có được vẻ ngoài bắt mắt bởi trên một kích thước khiêm tốn đã phải gánh khá nhiều thông tin như họ tên, số thẻ, ngày phát hành,… Trong khi đó, dòng thẻ MB Hi Collection khai phá một lối đi mới, khi tiên phong không hiển thị tên và số trên thẻ. Điều này không chỉ giúp thiết kế tối giản và hút mắt hơn, mà còn giúp thông tin của khách hàng được bảo mật tối đa. Khách hàng muốn kiểm tra thông tin cá nhân có thể dễ dàng truy cập App MBBank một cách thuận tiện, nhanh chóng.

Phương Thảo (23 tuổi, Hà Nội) cho biết, là một người yêu thích thời trang và luôn muốn được chú ý giữa đám đông, nên mỗi vật dụng cô bạn mang theo bên mình đều phải mang "chất" riêng và truyền tải một thông điệp khác biệt. Bởi vậy chiếc thẻ MB Hi Collection có thiết kế cung hoàng đạo Cự Giải trong bộ sưu tập Zodiac đã hấp dẫn cô ngay từ lần đầu. Đã thế Thảo còn thoải mái khoe chiếc thẻ độc lạ của mình trên mạng xã hội mà không lo lộ thông tin cá nhân bởi dòng thẻ MB Hi Collection giúp người dùng bảo vệ sự riêng tư, nhưng vẫn tự tin khoe cá tính.

Không chỉ được trau chuốt về "ngoại hình", dòng thẻ này còn sở hữu những công nghệ hàng đầu, chiếm trọn cảm tình của thế hệ trẻ nhờ ưu điểm "đa-zi-năng". MB Hi Collection tích hợp tính năng thẻ ATM và thẻ tín dụng trong cùng 1 chip. Nhờ vậy, chỉ cần một chiếc thẻ duy nhất mang theo bên mình, khách hàng đã có thể thực hiện tất cả giao dịch, chuyển tiền, thanh toán, rút tiền,… Khách hàng có thể sử dụng đa nguồn tiền gồm hạn mức tín dụng và tài khoản thanh toán chỉ bằng một chiếc thẻ. Hạn mức tín dụng cũng sẽ được cấp tự động khi người dùng đạt đủ điều kiện của MB, đồng nghĩa khách hàng chi tiêu càng nhiều, hạn mức sẽ càng cao.

Mùa lễ hội đang cận kề, các khách hàng trẻ, đặc biệt là sinh viên, người mới đi làm hoàn toàn có thể "rủng rỉnh hầu bao", thoải mái mua sắm và tiêu dùng mà vẫn có thể tiết kiệm một khoản không hề nhỏ, khi mở thẻ MB Hi Collection và nhận nhiều ưu đãi khuyến mại từ MB Bank.