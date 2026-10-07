Giỏi quá cũng chết: Cả đội coder Trung Quốc bị đuổi vì giảm chi phí từ 800 tỷ xuống còn 8 tỷ cho công ty

Cuối tháng 9/2026, blogger tài chính Weibo Kim Sơn nhị tỷ đăng bài tố một đại nhà máy công nghệ Trung Quốc cho cả tổ 20 kỹ sư nghỉ việc hàng loạt ngay sau khi một thành viên trong tổ tự nguyện làm thêm giờ nhiều tháng, một mình xử lý vấn đề mà cả nhóm 5 năm chưa xong.

Cuối tháng 9/2026, blogger tài chính Weibo Kim Sơn nhị tỷ đăng bài tố một đại nhà máy công nghệ Trung Quốc cho cả tổ 20 kỹ sư nghỉ việc hàng loạt ngay sau khi một thành viên trong tổ tự nguyện làm thêm giờ nhiều tháng, một mình xử lý vấn đề mà cả nhóm 5 năm chưa xong. Giải pháp của anh giúp công ty giảm chi phí server từ 200 triệu nhân dân tệ xuống còn 2 triệu nhân dân tệ mỗi năm, tức từ gần 800 tỷ đồng xuống còn gần 8 tỷ đồng, giảm đúng 100 lần. Bài đăng gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc trong hơn một tuần qua.

Thức đêm nhiều tháng xử lý xong bài toán mà cả tổ 20 người loay hoay 5 năm, và kết thúc không có hậu như trong phim

Theo nội dung ảnh chụp màn hình do Kim Sơn nhị tỷ, blogger tài chính có 832.000 người theo dõi trên Weibo, đăng tải cuối tháng 9/2026, một kỹ sư công nghệ chưa được nêu tên và không rõ công ty đã tự nguyện làm thêm giờ trong nhiều tháng để tối ưu một hệ thống server mà tổ 20 người của anh đã làm việc 5 năm không xong. Khi anh tìm ra giải pháp, chi phí vận hành server hằng năm của hệ thống giảm từ 200 triệu nhân dân tệ xuống chỉ còn 2 triệu nhân dân tệ, tức giảm đúng 100 lần. Ngay sau đó, công ty cho cả 20 thành viên trong tổ nghỉ việc hàng loạt, bao gồm cả kỹ sư đã tìm ra giải pháp.

Blogger đăng kèm chú thích ngắn: "cái thứ không có đức" (缺德玩意). Trong phần bình luận bên dưới, nhiều người xác nhận câu chuyện xảy ra tại một đại nhà máy Internet, tức một trong các công ty công nghệ lớn như Alibaba, Tencent, ByteDance hoặc Meituan, chứ không phải công ty game như một số người dùng mạng suy đoán ban đầu. Bài đăng lan nhanh. Trên nền tảng hỏi đáp Zhihu, câu hỏi về vụ việc đã đạt 640 vạn độ nóng tính đến sáng 7/10/2026, với hơn 114 câu trả lời chi tiết, trong đó có nhiều câu đến từ chính các kỹ sư đang làm trong ngành.

"Lập trình viên phải học cách nuôi bug": Thuật ngữ mới của giới văn phòng Trung Quốc và lời giải thích về cuộc chơi mà mọi bên đều thua

Từ câu chuyện, cộng đồng mạng Trung Quốc đã đúc kết một thuật ngữ mới đang được chia sẻ rộng rãi: "lập trình viên phải học cách nuôi bug" (程序员要学会养bug). Ý nghĩa đằng sau cay đắng: người làm nghề cần cố ý giữ lại một vài vấn đề chưa xử lý trong hệ thống, để công ty luôn thấy mình cần họ. Nếu tối ưu hết, họ chính là người tự biến mình thành thừa.

Nhà bình luận Nghiêu Byte trên nền tảng Toutiao phân tích đây là một ví dụ điển hình của negative-sum game, tức cuộc chơi mà mọi bên đều thua, trong văn hoá doanh nghiệp Trung Quốc hiện nay. Khi một tổ tồn tại để chăm sóc một hệ thống đang đốt 200 triệu tệ server mỗi năm, chính sự đắt đỏ của hệ thống đó là lý do để tổ còn tồn tại. Khi vấn đề được giải quyết, tổ chuyển từ chỗ "tài sản giải quyết vấn đề" thành "khoản chi phí phải trả lương" trong mắt công ty. Trong góc nhìn kế toán của ông chủ, quyết định cho nghỉ hoàn toàn hợp lý. Nhưng trong góc nhìn của người đi làm, nó phá vỡ niềm tin cơ bản rằng cống hiến sẽ được đền đáp.

Nhiều kỹ sư nghi ngờ con số 200 triệu tệ là bịa, nhưng chính họ cũng thừa nhận câu chuyện thu hút sự chú ý vì chạm đúng chỗ đau của hàng chục triệu người làm công nghệ

Nhiều kỹ sư công nghệ trên Zhihu bày tỏ nghi ngờ về tính xác thực của câu chuyện. Một số bình luận có nhiều lượt ủng hộ nhận định: chi phí server của một đại nhà máy Trung Quốc thường ở mức hàng chục đến hàng trăm tỷ tệ, con số 200 triệu tệ chỉ là lẻ; đồng thời không có hệ thống code rác thực tế nào có thể được tối ưu đúng 100 lần chỉ nhờ một người. Tuy nhiên, các bình luận này cũng thừa nhận câu chuyện thu hút sự chú ý vì chạm đúng tâm trạng của người đi làm Trung Quốc đã quá mệt mỏi với văn hoá cạnh tranh nội bộ gay gắt.

Bối cảnh ngành ủng hộ luận điểm này. Theo bài phân tích "Để giữ được việc, lập trình viên đại nhà máy bắt đầu phải trả tiền để đi làm" đăng trên Netease ngày 18/8/2026, nhiều kỹ sư công nghệ Trung Quốc hiện đang tự bỏ tiền túi mua các công cụ AI để tăng năng suất, trong khi công ty không trả. Case điển hình được dẫn trong bài là một nhóm công nghệ 12 người ở Thượng Hải vừa cho nghỉ 2 kỹ sư front-end, không tuyển bù, chỉ bổ sung developer back-end. Áp lực tối ưu hiệu suất trong môi trường AI đang khiến các đợt cho nghỉ việc hàng loạt đến nhanh hơn so với vài năm trước.

Dù câu chuyện của blogger Kim Sơn nhị tỷ là thật hay chỉ là lời đồn, sự viral của nó phản ánh một thực tế không thể bác bỏ: trong thị trường lao động công nghệ Trung Quốc năm 2026, lằn ranh giữa cống hiến và tự loại mình khỏi cuộc chơi đã trở nên mỏng đến mức ngay cả một thuật ngữ châm biếm như "nuôi bug" cũng đang được bàn luận nghiêm túc như một chiến lược nghề nghiệp.

Theo Sina