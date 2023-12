Giáo sư Trần Xuân Bách - Giáo sư của những cái "nhất": Đúng chuẩn niềm tự hào của nền khoa học Việt!

VỀ WECHOICE AWARDS

Xuyên suốt hành trình 7 năm tôn vinh những con người, sự kiện, công trình có ảnh hưởng tích cực và truyền cảm hứng tới cộng đồng, WeChoice Awards đã mang đến nhiều góc nhìn mới đầy tích cực về cuộc sống. Mùa thứ 8 chính thức quay trở lại với chủ đề "Dám đam mê, Dám rực rỡ", WeChoice Awards vẫn sẽ là nơi tìm kiếm nguồn cảm hứng sống đam mê - can đảm cháy rực rỡ, thông qua hệ thống hạng mục giải thưởng đa dạng, đặc biệt là giải thưởng quan trọng nhất: Nhân vật truyền cảm hứng, bao gồm 10 Nhân vật truyền cảm hứng và 5 Đại sứ truyền cảm hứng. - 10 Nhân vật truyền cảm hứng do cộng đồng độc giả bình chọn dựa trên các đề cử gửi đến cổng đề cử của WeChoice Awards 2023, thông qua website wechoice.vn. - 5 Đại sứ truyền cảm hứng là hạng mục duy nhất hoàn toàn do Hội đồng thẩm định - gồm những nhân vật có uy tín xã hội trong nhiều lĩnh vực khác nhau bình chọn. Sự đóng góp, thành tựu của các Đại sứ truyền cảm hứng mang ý nghĩa to lớn tới cộng đồng, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến tất cả mọi người.

Mới đây, Giáo sư Trần Xuân Bách (SN 1984, Hà Nội) - giảng viên trường Đại học Y Hà Nội, đã lọt top 10 danh sách Best Rising Stars of Science in the World 2023 Ranking (Bảng xếp hạng ngôi sao khoa học đang lên xuất sắc trên thế giới 2023) do Research.com - cổng thông tin điện tử uy tín dành cho các nhà khoa học thế giới, công bố. Cụ thể, Giáo sư Trần Xuân Bách đứng ở vị trí thứ 2, còn Mohsen Sheikholeslami - nhà khoa học người Iran dẫn đầu bảng xếp hạng này.



Dù còn khá trẻ tuổi nhưng thầy Bách đã đạt được hàng dài thành tựu trong nghiên cứu khoa học ở cả trong nước lẫn quốc tế. Để liệt kê hết thành tích mà thầy Bách từng nhận được khéo khi... cả ngày cũng không hết. Đặc biệt, tên tuổi của thầy gắn liền với những cái "nhất" khiến ai cũng trầm trồ.

Chân dung Giáo sư Trần Xuân Bách

Thành tích học tập dài dằng dặc

Được biết, thầy Bách từng tốt nghiệp đại học ngành y học tại trường Đại học Y tế Công cộng vào năm 2006. Trải qua nhiều nỗ lực phấn đấu, cuối cùng thầy Bách nhận được bằng Tiến sĩ Y tế công cộng, chuyên ngành Chính sách Y tế và Dịch vụ Y tế tại trường Đại học Alberta (Canada) vào năm 2011.

Trong 2 năm 2012, 2013, thầy hoàn thành liên tiếp 2 chương trình sau tiến sĩ tại trường Đại học Alberta (Canada) với lĩnh vực Dịch tễ học và Sức khỏe quần thể và tại trường Đại học Johns Hopkins (Hoa Kỳ) với lĩnh vực Kinh tế Y tế và Hành vi Xã hội.

Đến đây, nhiều người nghĩ thầy dành phần lớn khoảng thời gian tuổi trẻ của mình để học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực y học. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là thầy Bách còn sở hữu thêm cả những tấm bằng không liên quan gì đến ngành y như Thạc sĩ Tài chính doanh nghiệp và Quản trị kiểm soát tại trường Đại học Toulon (Pháp) vào năm 2019; Cử nhân Luật tại trường Đại học Luật Hà Nội vào năm 2020. Nói chung các lĩnh vực từ Y tế, Tài chính, Luật... thầy đều có nền tảng vững chắc.

Không chỉ nghiên cứu về Y, mà thầy Bách còn học hỏi và tìm hiểu nhiều lĩnh vực khác

Với đa dạng các kiến thức mà bản thân dung nạp được từ kinh tế, tài chính cho đến y tế, các hướng nghiên cứu chính của Giáo sư Trần Xuân Bách cũng ít nhiều liên quan đến chúng. Theo đó, thầy Bách tập trung vào nghiên cứu về: Kinh tế Y tế, Dịch vụ Y tế và Chính sách Y tế; Mô hình hóa kinh tế và dịch tễ ứng dụng trong dự báo và kiểm soát bệnh tật toàn cầu; Kinh tế lượng ứng dụng trong Công nghệ Y tế số.

Đến nay, Giáo sư Trần Xuân Bách có 97 bài báo khoa học, trong đó có 92 bài báo khoa học tiêu biểu trên các tạp chí quốc tế có uy tín. Ngoài ra, thầy đã xuất bản 9 cuốn sách thuộc các nhà xuất bản uy tín.

Thầy Bách hiện đang là Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế Y tế, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, trường Đại học Y Hà Nội.

Giáo sư của những cái "nhất"



Không chỉ sở hữu thành tích học tập... dài cả trang, mà tên tuổi của thầy Bách còn gắn liền với nhiều chữ "nhất". Năm 2016, thầy Bách được công nhận học hàm Phó Giáo sư. Vào thời điểm đó, thầy Bách được biết đến là Phó giáo sư trẻ tuổi nhất Việt Nam khi chỉ mới 32 tuổi. Năm 2019, thầy Bách được Đại học Johns Hopkins (Mỹ) bổ nhiệm chức danh Giáo sư kiêm nhiệm, trở thành một trong những giáo sư trẻ tuổi nhất của trường đại học danh tiếng này.

Theo danh sách ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2023 công bố cách đây không lâu từ Hội đồng Giáo sư Nhà nước, thầy Bách cũng là một trong 3 gương mặt trẻ nhất đạt chuẩn chức danh Giáo sư.

Giáo sư Trần Xuân Bách từng đạt nhiều giải thưởng danh giá như: Giải thưởng dành cho Báo cáo nghiên cứu Tiến sĩ xuất sắc nhất tại Hội nghị Khoa học Y tế công cộng INSIGHT, Đại học Alberta năm 2010; Giải thưởng của Alberta Innovates - Health Solutions Canada 2012; Giải thưởng nghiên cứu quốc tế về lâm sàng và dự phòng của Trung tâm nghiên cứu AIDS, Đại học Johns Hopkins năm 2015...

Ngoài ra, thầy Bách còn được nhận 3 Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho Giải thưởng tại Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ các trường Đại học Y - Dược Việt Nam: Giải Xuất sắc (2004), Giải Ba (2012), Giải Nhì (2016). Thầy là lãnh đạo trẻ về Y tế thế giới năm 2014 của Liên Viện Hàn lâm Quốc tế.

Giáo sư Trần Xuân Bách là chủ nhân của giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016. Cùng năm, thầy trở thành đại diện 20 nhà khoa học trẻ thế giới của IAP tham dự Đại hội đồng y tế thế giới tại Geneva (Thụy Sĩ). Thầy Bách cũng nhận giải thưởng Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017; Giải thưởng khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2018. Năm 2019, vị Giáo sư trẻ này được bầu làm thành viên ban lãnh đạo Viện hàn lâm khoa học trẻ toàn cầu (GYA) trực thuộc Viện hàn lâm quốc gia Đức (Leopoldina).

Thầy cũng là nhà khoa học Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng Noam Chomsky - Ngôi sao tỏa sáng về thành tựu trong nghiên cứu vào năm 2020. Một năm sau, Giáo sư Trần Xuân Bách lọt vào danh sách 28 nhà khoa học người Việt đang công tác tại Việt Nam trong bảng xếp hạng top 100.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới và là nhà khoa học nằm trong top 1% có ảnh hưởng nhất trên toàn thế giới thông qua trích dẫn khoa học của Clarivate năm 2022. Cũng trong năm này, thầy được Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) trao giải Nhì Giải thưởng cho nghiên cứu về Phụ nữ khỏe mạnh - Nền kinh tế lành mạnh.

Năm 2023, thầy trở thành người Việt Nam đầu tiên nhận Giải thưởng quốc tế Nghiên cứu xuất sắc ISPOR. Và thành tích gần nhất của Giáo sư Trần Xuân Bách chính là trở thành giáo sư Việt Nam duy nhất lọt top 10 "Ngôi sao khoa học đang lên xuất sắc thế giới" 2023 do Research.com công bố.

Tổng hợp