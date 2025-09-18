Giành quyền nuôi con nhờ thu nhập 7 tỷ/năm, Lan Phương kiếm tiền giỏi cỡ nào?

Mới đây, thông tin về phiên tòa ly hôn của Lan Phương và chồng ngoại quốc thu hút sự quan tâm từ dư luận. Tranh chấp chính giữa Lan Phương và David là quyền nuôi hai con gái, 7 tuổi và 18 tháng. David cho biết thu nhập 160 triệu đồng/tháng, có nhiều khoản tiết kiệm và thuê căn hộ hai phòng ngủ 23 triệu đồng, đủ khả năng nuôi con mà không cần hỗ trợ.

Lan Phương có thu nhập khoảng 7 tỷ đồng/năm cùng 1 tỷ tiết kiệm.

Lan Phương phản bác, cho rằng chi phí nuôi hai bé khoảng 1 tỷ đồng/năm, trong khi thu nhập chồng chỉ 1,92 tỷ đồng, khó duy trì mức sống hiện tại. Cô đang ở căn hộ đứng tên, có bất động sản cho thuê 32 triệu đồng/tháng, sở hữu công ty vốn điều lệ 5 tỷ, thu nhập khoảng 7 tỷ đồng/năm cùng 1 tỷ tiết kiệm. Nữ diễn viên khẳng định đủ điều kiện tài chính và thời gian để trực tiếp chăm sóc các con.

Là nữ diễn viên nổi tiếng với loạt phim truyền hình đình đám, Lan Phương có nguồn thu nhập khủng, cô từng khẳng định "không cần một đồng nào từ chồng". Thu nhập của nữ diễn viên chủ yếu đến từ việc đóng phim, làm quảng cáo, tới dự các sự kiện. Một nguồn tin cho hay cát xê tới dự sự kiện của Lan Phương dao động từ 20-40 triệu. Trong khi đó, mỗi nhãn hàng có thể phải trả cho nữ diễn viên từ 5000-7000 USD cho một năm sử dụng hình ảnh không độc quyền.

Chú thích ảnh

Lan Phương kiếm bộn tiền nhờ tham dự sự kiện và làm đại diện hình ảnh.

Bên cạnh việc đóng phim, làm đại diện hình ảnh cho các nhãn hàng và tới dự sự kiện, Lan Phương cũng kinh doanh riêng. Lan Phương cho biết tháng 3/2020, khi dịch Covid-19 vừa bùng phát, cô vẫn quyết định khai trương quán cà phê dù biết thời điểm này đầy rủi ro, bởi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn.

Khi đó, nữ diễn viên đang tham gia phim Thương ngày nắng về, tranh thủ lúc rảnh cô lại dùng điện thoại theo dõi tình hình kinh doanh. Dù không được chồng Tây ủng hộ nhưng cô vẫn quyết tâm theo đuổi công việc này.

Lan Phương có “nghề tay trái” là kinh doanh quán cà phê tích hợp không gian vui chơi cho trẻ em.

Việc duy trì “nghề tay trái” là kinh doanh quán cà phê tích hợp không gian vui chơi cho trẻ em, nơi bố mẹ có thể thư giãn riêng, không hề dễ dàng với Lan Phương. Khó khăn càng lớn hơn khi cô rơi vào giai đoạn trầm cảm lúc chồng chuyển công tác vào Đà Nẵng, phải một mình chăm sóc bé Lina trong khi mang thai và sinh bé Mia.

Nhiều đề nghị sang nhượng quán cũng đến với cô. Tuy nhiên, Lan Phương đã từ chối. "Lalina mang đến cho tôi những trải nghiệm, bài học mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có nếu không kinh doanh. Bên cạnh đó, giữ lại quán không chỉ là giữ đứa con tinh thần cho mình mà còn là giữ lại công việc cho nhân viên. Vì thế, tôi đã cố gắng hết sức để duy trì việc kinh doanh trong lúc tinh thần và sức khỏe yếu đuối nhất", Lan Phương nói.

Hồi tháng 10/2023, Lan Phương tiết lộ đã mua nhà ở quận Tây Hồ, Hà Nội sau một thời gian ở nhà thuê. Đây là khu vực đất vàng với giá cao nên có thể thấy, nữ diễn viên phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để sở hữu căn nhà này. Lan Phương cho biết cô muốn đầu tư dài hạn vừa làm tài sản cho các con.

Không gian bên trong nhà ở Hà Nội của Lan Phương.

"Tôi nghĩ mình thực sự có duyên với Hà Nội. Mặc dù từ nhỏ tôi sống ở Vũng Tàu, TPHCM rồi kết hôn với chồng ngoại quốc nhưng hiện tại, tôi lại cùng gia đình nhỏ sống ở Hà Nội - nơi tôi sinh ra.

Khi tôi ra Hà Nội cũng là lúc phim truyền hình đang phát triển mạnh. Nhờ vậy tôi cũng có thêm những cơ hội tốt", cô cho hay.

Bên cạnh đó, cô cũng sở hữu một căn hộ rộng 90m² ở quận Tân Bình (TP.HCM). Không gian được thiết kế theo phong cách hiện đại, bài trí hài hòa, mang đến cảm giác gần gũi và ấm cúng.

Cô còn sở hữu 1 căn hộ 90m2 ở quận Tân Bình, TP.HCM.

Với sự nghiệp diễn xuất thành công, nguồn thu nhập đa dạng, Lan Phương đã chứng minh khả năng tự chủ tài chính và bản lĩnh sống độc lập. Không chỉ lo cho bản thân, cô còn tạo dựng tài sản vững chắc để đảm bảo tương lai cho các con. Hình ảnh Lan Phương hiện tại không chỉ là một diễn viên tài năng, mà còn là người phụ nữ mạnh mẽ, giỏi kiếm tiền và tự tin làm chủ cuộc sống của mình.

Vân Chi